Una “Domenica a 4 Zampe” con IdeAzione e i cani dell'Unità cinofila della Polizia

Domenica 20 maggio ad Andria, a partire dalle ore 9, si terrà una “Domenica a 4 Zampe”. L'evento è organizzato dall’associazione IdeAzione con il patrocinio del Comune di Andria e della Provincia Bat.

«Appuntamento imperdibile ed entusiasmante che si terrà in via Walter Chiari nei pressi della Curva Nord dello Stadio Degli Ulivi di Andria - dichiara la presidente Gabriella D’Avanzo - dove le sorprese non mancheranno e vivremo una giornata diversa dove i protagonisti assoluti saranno i nostri amici a 4 zampe. Vi saranno anche i cani dell’Unita Cinofila della Polizia di Stato della Questura di Bari che daranno dimostrazione di quanto importanti sono per la tutela e salvaguardia quotidiana di tutti noi cittadini. Un evento complesso e faticoso nella realizzazione e mi sento in dovere di ringraziare tutte le Istituzioni, il Commissariato della Polizia di Stato di Andria, il Centro Cinofilo Terra Bianca, i partners e tutti i membri dell’associazione».