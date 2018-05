“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”, domani al via il percorso formativo dell'Age

Prende il via domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN, il percorso formativo gratuito per genitori “Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”, organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle città di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso metodologie laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo.

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo che intende dare ai partecipanti. Sono invitati a genitori ed educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella meravigliosa atre educativa.

Le date, i luoghi le tematiche degli incontri:

15 maggio ore 16,30 sede del CSVSN Via Piave Andria – Incontro introduttivo.

18 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani – “Prevenzione di piccoli incidenti domestici. Tecniche di rianimazione e disostruzione”.

22 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Tran – “Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo Sociale ed emotivo”.

29 maggio ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino – “L’importanza del gioco nei processi educativi”.

01 giugno ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino – “Rapporto tra fratelli disabili e non”.

05 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre connessi. Educare al tempo dei social”.

08 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre connessi. Educare al tempo dei social”.

14 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria – “L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli”.

18 giugno ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani - A.G.E. Alimentiamo Genitori ed Educatori Esemplari”.

19 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria – “L’arte di organizzare l’educazione dei figli”.