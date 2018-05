“Noi…alla festa del libro”, centro storico invaso dai piccoli lettori dal 21 al 25 maggio

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare la seguente ordinanza:

– N.224 del 16/05/2018 relativa alla manifestazione denominata “Noi…alla festa del libro”, e quindi viene istituita il 21 e 22 maggio 2018, dalle ore 08:00 a cessata esigenza, la chiusura al traffico veicolare di Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Carlo Troya, Via De Anellis, Via Museo del Confetto, Piazza Duomo, Piazza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, Via F. De Excelsis, Via Flavio Giugno e Piazza Sant’Agostino; inoltre anche la chiusura al traffico veicolare di Via San Francesco, dal 21 al 23/05/2018, dalle ore 16:00 alle 19:30; il 24/05/2018, dalle ore 16:00 alle 20:30; e il 25/05/2018, dalle ore 09:00 alle 11:30.

La manifestazione è tra le iniziative afferenti al progetto in rete Una biblioteca… per crescere, di cui la scuola capofila è l’istituto comprensivo Imbriani – Salvemini di Andria.



Alunni, insegnanti e famiglie, in collaborazione con l’Ente comunale, il personale delle biblioteche e le associazioni culturali del territorio, si adoperano affinché ogni cosa sia pronta per accogliere lettori piccoli e grandi.

Leggere è educazione permanente: permette un invecchiamento attivo, favorisce il benessere psicofisico, consente di migliorarsi a ogni età. Leggere è divertente, piacevole, salutare; è un balsamo per la mente fatto di pagine e immaginazione. Leggere amplia le proprie potenzialità. E’ un presidio contro l’analfabetismo di ritorno.