La “Carovana della Prevenzione” fa tappa allo Scientifico per una serata di beneficienza

Questa sera alle ore 20.30, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “R.Nuzzi” in via Violante, si terrà una serata di beneficenza in collaborazione con la Fondazione Susan Komen nell’ambito del programma “Carovana della Prevenzione”, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, organizzato dalla Fondazione Policlinico Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore e l’associazione Susan Komen Italia, programma che ha il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

All’evento interverranno il Prof. Martino Bonomo, il prof. Masetti Gianfranco, senologo dell’Università Cattolica, e per l’Asl Bat, il Direttore Sanitario dell’Ospedale “L.Bonomo”, dott. Stefano Porziotta.

Nel corso della serata si terrà un concerto in favore di Komen Italia, evento patrocinato dal Comune di Andria in collaborazione con la Diocesi di Andria, la Casa di Accoglienza “Santa Maria Goretti” e Il Pentagramma.