Riapre il 24 maggio la s.p. Andria-Bisceglie

Giovedì 24 maggio alle ore 10 in anticipo rispetto alla scadenza prevista per la consegna dei lavori stabilita per il 28 giugno 2018, ci sarà l’inaugurazione e conseguente riapertura con consegna all’utenza della tratta stradale della Sp 13 “Andria-Bisceglie” interessata dai lavori di ammodernamento, ampliamento e manutenzione del piano viabile.

Appuntamento dunque all’altezza del km 2.5 circa da Andria, in prossimità dei campi di Fidelis. Interverranno le autorità preposte: il prefetto della Bat Maria Antonietta Cerniglia, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vice presidente della Regione Antonio Nunziante, il presidente della Provincia Bat e sindaco di Andria Nicola Giorgino, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il consigliere regionale Francesco Ventola, l’ex presidente della Provincia Francesco Spina, il sindaco di Bisceglie Vittorio Fata, il funzionario della Regione Puglia Antonio Pulli e il geometra Francesco Bitetto.