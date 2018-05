Le condizioni meteo particolarmente avverse, stamattina, non hanno ostacolato il normale svolgimento del programma previsto con l’arrivo ad Andria de "La Carovana della Prevenzione" - un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dalla Associazione Susan G. Komen Italia.

Le tre unità mobili sostano, per l'intera giornata odierna, in Piazza Catuma per effettuare visite mediche, con il valido supporto di medici, infermieri e volontari.

«La Carovana della prevenzione – commenta il professor Lorenzo Bonomo - si pone l'obiettivo di raggiungere diverse sedi della penisola italiana e svolgere in una giornata prevenzione nel campo femminile, sia per quanto riguarda le malattie della mammella sia per quanto riguarda le malattie ginecologiche. Uno degli obiettivi fondamentali della carovana – continua il professor Bonomo - è quello di creare sinergie con le realtà Sanitarie Locali». All'interno delle unità mobili, infatti, stanno operando infatti la radiologa Gina Fabrizi e la Ginecologa Maria Grazia Di Stefano, medici della Asl Bat.

«Bisogna sviluppare maggiormente la cultura della prevenzione – conclude Bonomo - ma è necessario che le realtà Sanitarie Locali e regionali si sforzino di attivare sempre più mezzi di prevenzione in ambito oncologico».

Prevenzione senologica, ginecologica e prevenzione primaria, offerta gratuitamente, nella giornata odierna, ad oltre 60 donne che versano in condizioni di disagio economico, seguite da Casa Acc. S. M. Goretti.

«Desidero esprimere al Prof. Lorenzo Bonomo un ringraziamento personale a nome di tutti i volontari della Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria. La nostra struttura - commenta don Geremia Acri - annovera al suo interno uno studio Medico-infermieristico, attivo dal 2013, gestito da una splendida equipe di medici e infermieri volontari, gli stessi che si sono adoperati per far sì che la “Carovana della prevenzione” abbia previsto anche la nostra città tra le tappe del loro programma nazionale itinerante. L’organizzazione ha dimostrato una particolare sensibilità e vicinanza nei confronti di tutte le donne, in particolar modo verso coloro che per motivi economici e per i lunghi tempi di attesa delle liste, non accedono facilmente a visite mediche. La promozione delle attività di prevenzione della salute è fondamentale, così come recita anche l’articolo 32, della costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Ancora grazie a medici, infermieri e volontari per la loro generosa opera di solidarietà».