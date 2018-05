Sulla vicenda della discarica San Nicola la Guardia, chiusa per fine esercizio, sono in sospeso alcune attività legate alla post-gestione che devono essere espletate dall'amministrazione comunale dopo che l'azienda la Daneco è in stato di concordato preventivo e che la regione Puglia le ha ritirato l'autorizzazione integrata ambientale.

«Sulla discarica non ci sono rischi ambientali» lo dichiara l'assessore all'ambiente Michele Lopetuso che precisa quanto segue: «Sulle questioni ambientali bisogna dare informazioni esatte ed evitare speculazioni che danneggiano soltanto i cittadini. Allo stato attuale non c'è nessun rischio ambientale sulla discarica di San Nicola la Guardia, così come ha già confermato l'arpa Puglia che ha effettuato dei sopralluoghi congiuntamente con i tecnici degli uffici comunali interessati, con la Polizia Municipale e tutti gli altri organi di controllo. Tengo a precisare che non c'è stata nessuna inattività degli uffici preposti - continua Lopetuso - anzi tutto ciò che si doveva fare è stato fatto e la regione Puglia è stata informata, in tempo reale, delle attività poste in essere.

Oltretutto la situazione viene costantemente monitorata. In questo momento la discarica è interessata dai lavori dell'emungimento del percolato; si passerà poi al controllo degli impianti. Il comune di Andria ha chiesto un finanziamento urgente sulla fase di ripristino della post gestione. A fronte di un finanziamento di 622mila euro sono stati concessi 200mila euro sul bilancio 2017/2018 della Regione Puglia con l'intesa che nel 2018 sarebbero arrivate altre risorse».

Intanto Lopetuso precisa che tutte le operazioni fin qui effettuate sono in danno della società e che l'avvocatura comunale sta procedendo contro di essa per ottenere il recupero. La Daneco intanto ha recapitato nel mese di marzo all'amministrazione comunale andriese e all'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti un atto di diffida e messa in mora per un credito vantato di circa 23 milioni di euro per mancati introiti a seguito di inadeguate tariffe applicate.

Il settore avvocatura del comune, dal canto suo, replica che tale credito non ha ragion d'esistere in quanto le tariffe sono state correttamente applicate.