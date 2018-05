Viabilità cittadina, divieti di sosta e chiusura al traffico per diverse strade

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si possono visionare le seguenti ordinanze:

– N.241 del 23/05/2018 relativa allo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo intitolata “l’incredibile storia di Padre Pio soldato”, e quindi viene istituito sabato 26 maggio 2018, dalle ore 17.00 a cessata esigenza, il divieto al traffico e il divieto di fermata e sosta, con rimozione forzata dei veicoli, su via Cappuccini e su piazza Unità d’Italia, eccetto accesso/uscita Passi Carrabili Autorizzati su via Cappuccini, con ingresso e uscita su via Duca di Genova.



– N.242 del 23/05/2018 relativa all’esecuzione dei lavori di scarifica e bitumazione, e quindi viene istituita sino al 20 luglio 2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, eccetto mezzi della Società Andria- Multiservice S.p.A., sulle seguenti strade: via Settembrini, via Giusti, via Zanella, via Bonomo (tratto compreso tra via Settembrini e viale Istria), via M. D’Azeglio (tratto compreso tra via Petrarca e via don L. Sturzo), via Manzoni (tratto compreso tra via don L. Sturzo e via Boccaccio).



– N.243 del 23/05/2018 relativa alla manifestazione ciclistica, e quindi viene istituito sabato 26 maggio 2018, dalle ore 8:30 sino a cessata esigenza (ore 11:00 circa), la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta su viale Gramsci (tratto compreso tra viale Virgilio e via Perugino); dalle ore 8:30 sino al passaggio del gruppo dei ciclisti, la momentanea chiusura al traffico veicolare, fatta eccezione per i veicoli a servizio della corsa, delle seguenti strade cittadine che formano il percorso di gara e sulle loro strade affluenti: partenza da viale Virgilio (sede Istituto Tecnico Industriale), viale Orazio, via Barletta, via Ferrucci, via Bovio, via XX Settembre, via Napoli, viale Venezia Giulia, via Martiri di Cefalonia, viale Gramsci, via della Pineta, via Maraldo, via Bisceglie, la carovana proseguirà per Trani percorrendo la S.P.13; bivio per Trani-Corato, Campo Sportivo Comune di Trani, circonv. per Andria, S.P.130 Trani-Andria, rientrando in Andria percorrendo via Trani, con arrivo su viale Gramsci all’altezza del civico 40.

– N.248 del 24/05/2018 realtiva alla manifestazione denominata “ANDRIA STREET FOOD & TRACK”, e quindi viene istituito su viale Gramsci, il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata dei veicoli, nei seguenti giorni: il 25 e 26 maggio 2018, dalle ore 19.00 alle ore 24:00, e il 27 maggio 2018, dalle ore 11:00 alle ore 24:00.