“Le parole sono luci” è il titolo del cortometraggio del videomaker andriese Gabriele Scarcelli che ha trionfato al concorso “Riprendi-ti la città”, svoltosi lo scorso 17 Maggio nella capitale al MAXXI - il Museo Nazionale delle arti del XXI secolo.

Un concorso nato con l’idea di divulgare la cultura della luce, partendo dai giovani, per stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la luce interagiscono con le città dove vivono, studiano o lavorano.

Il “video” è lo strumento scelto per raccontare la luce e le città: un breve filmato di 60 secondi dove le città diventano il palcoscenico delle riprese, dei racconti, i fondali illuminati, le scenografie colorate attraverso cui i giovani hanno potuto narrare le loro storie, le piazze, i luoghi di ritrovo, di lavoro.

E così Gabriele ha lavorato alla realizzazione del video, sul testo del giovane barese Giuseppe Grossi, supportato anche dalla compagna di vita Marilena, che lo stesso Scarcelli tiene a ringraziare per l’enorme lavoro condiviso.

«Come si accende il senso di una frase? Come si illumina qualcosa grazie ad un libro? Se è vero che le parole sono luce, ogni lettera è un piccolo interruttore. Senza le parole che definiscono tutto, ci sarebbe solo caos, vuoto, buio»: questa, in sintesi, la morale de “Le parole sono luci”.

Il giovane videomaker andriese non è alla sua prima partecipazione al concorso “Riprendi-ti la città”. Infatti, guardando gli archivi delle edizioni passate, spunta un suo lavoro con vittoria finale nella prima edizione; arriva in finale ma non la spunta invece nella seconda edizione e, quest’anno, alla quinta edizione del concorso, Gabriele bissa il successo e porta a casa il premio in denaro oltre che il prestigioso riconoscimento.

Il 27enne andriese si è formato all’Enaip nel 2004 e poi si è messo giovanissimo al lavoro: esperienze in un’emittente televisiva locale, poi in un’agenzia di comunicazione sino a diventare “grande” e arrivare ai giorni nostri quando decide di mettersi in proprio e lavorare come libero professionista.

Cinefilo, ottimo intenditore musicale e soprattutto bravo ragazzo dall’estro creativo notevole che ha saputo coniugare passione e professione e ne ha fatto una sua prerogativa di vita. Alcune persone sognano il successo, mentre altre si svegliano e lavorano sodo, dimostrando che il successo prima o poi arriva. Congratulazioni, Gabriele!