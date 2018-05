La Tèranga, la cena impregnata di umanità, presso la Mensa della Carità della Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti”, venerdì scorso ha sperimentato una nuova formula che, a giudicare dai complimenti dei commensali, si è rivelata un vero successo.

Nelle cucine di via Quarti, nel cuore del centro antico cittadino, in quei luoghi votati all’accoglienza e alla carità, la straordinaria partecipazione dello chef stellato Sebastiano Lombardi (nei prossimi giorni in partenza per la Svizzera) e del pasticcere Antonio Liso (Petit Gateau) hanno sugellato “l’ultima cena” – si spera – svoltasi nei locali interni della struttura in vista del prossimo mese, quando, a bella stagione ormai avviata, si potrà cenare nell’incantevole cortile all’aperto.

Piatti della tradizione andriese come le orecchiette, magistralmente cucinate da Chef Sebastiano, e piatti intercontinentali hanno originato un trionfo di sapori e odori che hanno sponsorizzato l’accoglienza. La storia di Nonno Peppe e i volti dei tanti amici extracomunitari hanno raccontato un lato umano, sociale e culturale che troppo spesso, per una semplificazione culturale, non volendo abusare della parola “ignoranza”, diventano occasione di scontro e non di confronto tra persone.

La Tèranga da sempre è una cornice conviviale, è un pretesto per parlare di integrazione e per comprendere i punti di forza che la stessa può generare. La Téranga è occasione propizia per sfatare i luoghi comuni sulle povertà e sull’indolenza che si porta dietro la stessa povertà, quella di corpo e di anima.

La Tèranga è anche e soprattutto una festa del gusto e del “buongusto”: piatti e bicchieri della “domenica”; sedie comode e vino fresco non possono mancare! La Tèranga è ospitalità, proprio come la intendiamo noi quando riceviamo nelle nostre case l’ospite d’onore, quello tanto atteso. È così che intendiamo l’accoglienza perché solo con la promozione del concetto del bello, del gradevole, possiamo aprirci al mondo intero!

Grazie di cuore a chi ha deciso di sedersi ai tavoli del ristorante sociale di Casa Accoglienza e grazie a chi ha curato il ricco menù. AndriaLive c’era e continuerà ad esserci.

«Ringrazio di cuore la comunità Migrantesliberi per avermi dato la possibilità di mettere il mio amore per la cucina al servizio di chi in questo momento ha bisogno di sostegno e di una speranza di vita – commenta lo chef Sebastiano Lombardi -. Cucinare è un atto d'amore e in Amore, come in Cucina, non devono esistere differenze, distanze, pregiudizi, tabù e chiusure, ma soltanto apertura verso gli altri, desiderio di conoscenza e disponibilità nel tendere una mano a realtà che possono sembrare non appartenerci e che, in realtà, fanno più che mai parte della nostra esistenza».

Il pasticcere Antonio Liso: «Alla fine di una serata conviviale che ha contaminato d’amore tutti i commensali grazie alle testimonianze e alle gustose proposte culinarie, non poteva mancare il lieto fine: il dolce. Ho avuto l’onore di far parte di questo racconto che resterà indelebile nel mio bagaglio di esperienze umane ancor prima che professionali. Abbiamo tanto da imparare e dovremmo partire dal non giudicare sommariamente l’altro. La Tèranga è una grande palestra per l’umanità ed io sono fiero di averne conosciuto gli illustri autori. Grazie infinite!»

La Téranga tornerà il 29 giugno con altre storie di gusto e di umanità da raccontare.