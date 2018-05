Profilo della salute, il dottor Leonetti getta la spugna a causa dell’inerzia delle Istituzioni

Da un post della pagina facebook di Onda D’urto si legge: “Dino Leonetti si è arreso”.

Un messaggio che dimostra tutta la solitudine e l’amarezza di chi, da decenni, lotta per una migliore qualità della vita nella nostra città. Da anni, il dottor Leonetti, pioniere di tante battaglie volte alla salvaguardia della salute e dell’ambiente, getta la spugna di fronte all’inerzia delle Istituzioni, alle quali non sembra interessare investire sul profilo della salute della Città.

Uno strumento che dovrebbe servire per approfondire quelle che sono le cause delle diverse patologie e provare a porvi rimedio con tutta una serie di azioni volte a ridurle. Un argomento che dovrebbe interessare e svegliare dal torpore le coscienze non solo delle istituzioni, ma anche della politica, delle associazioni, della chiesa e di tutta la cittadinanza, dato che la nostra comunità non gode di ottima salute.

Eppure, nonostante le numerose problematiche (emissioni delle discariche nel circondario; gas di scarico; Ciappetta- Camaggio; elettrosmog; ecc…) l’associazione Onda D’Urto con il dottor Leonetti sembrano essere gli unici a proporre soluzioni alle stesse, senza alcun riscontro.

Un disinteresse generale che non è stato scalfito nemmeno con l’avvicendarsi degli assessori all’ ambiente, sempre più interessati a manifestazioni spot (vedi le domeniche ecologiche) e meno a una serie di politiche ambientali volte alla salvaguardia della salute di tutti.

Mentre tutto scorre, la gente si ammala e chi perde la lotta contro la malattia, muore.

Di sicuro, in tutto ciò, la casualità c’entra ben poco, dato che accade per mancanze o disinteresse delle Istituzioni. Con l’avvicinarsi dell’estate e di nuove elezioni politiche, sicuramente la politica locale sarà interessata nella scelta di lidi migliori per alcuni, mentre gli andriesi continueranno a subire le conseguenze della loro incapacità di adottare e proporre politiche ambientali serie.

Il profilo della salute rientra in queste perché i problemi bisogna prima conoscerli per risolverli.

Al dottor Leonetti diciamo di non mollare perché la comunità ha ancora tanto bisogno del suo impegno e della sua testardaggine.