Ancora una volta, un sacerdote lancia un appello alla comunità perché tutti riprendano a collaborare e a sferzare le istituzioni in modo da poter migliorare insieme la nostra città: stiamo parlando di don Vito Gaudioso, parroco della Parrocchia Sant'Agostino, che qualche giorno fa ha indirizzato ai suoi parrocchiani e, in senso lato, a tutti gli andriesi, una lunga lettera aperta.

In questa lettera don Vito affronta due questioni diverse ma vicine: la qualità della vità cristiana e la qualità della vita culturale della comunità andriese.

I due aspetti sono distinti ma connessi. A detta di don Vito, i cristiani di oggi sono miopi e poco coraggiosi, non hanno voglia di scommettere su se stessi, e così si nota una forte carenza nel volontariato di matrice cristiana. La cooperativa sociale, che ha preso i terreni della mafia e li ha riconvertiti, non è stata aiutata e protetta. Per alcuni, è quasi un peso o un fastidio.

Se c'è questo clima in un luogo che dovrebbe essere vitale e pieno di energia, come non stupirsi dinnanzi al silenzio e al disinteresse che ha interessato la città, dopo l'omicidio del 23 gennaio in viale Ausonia.

E ancora, visto la rinascita sicuramente positiva del centro storico, perché non si lavora contro la sporcizia e il degrado di alcune zone? La quantità di bottiglie che ogni sera vengono lasciate a guardia di piazze e scalinate sono un problema serissimo per chi abita in zona.

Per finire, i lavori che cominciano e non si sa quando finiscono per gli uffici comunali accanto alla biblioteca comunale, luogo sporco e degradato che dovrebbe essere centrale per la nostra comunità... cosa c'è di più importante della cultura?

«Parliamo per amore di Cristo e dell’uomo…

L’Azione Cattolica parrocchiale ha convocato la comunità per una riflessione sulla qualità della vita della Chiesa e il suo modo di essere attenta ai problemi vitali del nostro tempo. Cosa desidera Dio per questa nostra comunità? Per la Chiesa? Per questa nostra storia? E noi che crediamo in Dio, cerchiamo i segni della sua presenza, cerchiamo i Suoi desideri? Cosa vogliamo per questo nostro mondo, per la Chiesa, per la nostra comunità?

Abbiamo ormai uno sguardo miope, poco profondo ed evangelico attraverso cui guardare la vita; non certo lo sguardo di Cristo attento a scorgere i segni di bene presenti, ad additarli a promuoverli. Abbiamo perso l’audacia e il coraggio di essere lievito che fermenta la massa. In molti ambiti restiamo muti, ciechi, sordi. Assistiamo impotenti dinanzi al dilagare della criminalità, alla perdita del senso di una vita bella.

Come battezzati in Cristo, dobbiamo sentirci investiti in pieno della nostra responsabilità di essere “segno di contraddizione”, coscienti che come chiesa “dobbiamo educare con la Parola e la testimonianza, alla vita bella del Vangelo .

Che senso ha una formazione che non ci metta in cammino, una preghiera e una liturgia che non ci facciano ardere il cuore per un ritorno carico di entusiasmo all’annuncio della gioia di credere, che senso ha portare un nome, quello di cristiano, che non fa della propria vita un servizio di carità, di generosità, di amore allo accompagnamento educativo delle nuove generazioni? Si sperimenta oggi, la difficoltà di trovare uomini e donne che abbiano maturato umanità e fede e che facciano dello spazio di un oratorio, come il nostro, un modo di crescita reciproca alla ricerca del bene.

Qualcosa non va… Stanchezza, ripiegamento su noi stessi, mancanza di fiducia sembrano aver preso il nostro cuore di credenti; noi che dovremmo credere nella Grazia, nella Speranza, noi che in tutti i modi intoniamo canti di lode a un Dio, cui non diamo il consenso di rovinare il nostro modo sbagliato di pensare e di vivere, a cui non diamo la capacità di estirpare quella mentalità mondana che mortifica la bellezza della nostra dignità di discepoli di Cristo.

I segni di speranza di cui siamo anche protagonisti vengono dai molti, snobbati o addirittura non capiti ed ostacolati.

Quanto abbiamo a cuore la realtà della Cooperativa sociale nata in questa Parrocchia da alcuni di noi, che hanno deciso di sognare e di dare a questi sogni delle gambe e delle braccia? È una realtà che, solo con la caparbietà e la tenacia di chi crede, è nata e sta crescendo. Alcuni giovani stanno dicendo, con le loro scelte, che c’è un modo diverso di stare nel mondo del lavoro, di fare economia, di concepire il rapporto con il creato, con il cibo. Gli stessi hanno dato un fine di giustizia a terreni confiscati a gente malavitosa, ricordandoci che è possibile un altro modo di vivere. Si percepisce la freddezza e la distanza della propria comunità, mentre altre città, diocesi e luoghi invitano a raccontare questo progetto.

Alcune iniziative di vita fraterna e di sana comunione vengono molte volte disattese, viste più come un peso che come una sfida ad uscire dai nostri orticelli.

È vero forse che la nostra comunità e la chiesa tutta, oggi, ha urgente bisogno di indicazioni articolate per impostare coraggiosi piani pastorali, aderenti alla nuova realtà; in particolare, dovrà farsi promotrice di serie analisi sul piano culturale, politico ed economico, coinvolgendo in ciò, realtà diverse finora troppo assenti dalla nostra azione pastorale.

Come comunità cristiana dobbiamo imparare a parlare chiaro in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa. Non possiamo rinunciare al nostro ruolo “profetico”, affinché gli strumenti della denuncia e dell’annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza e generare nuovi processi nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili. La continua esperienza del nostro incerto vagare, in alto e in basso, del nostro penoso disorientamento circa quello che bisogna decidere e fare, il nostro “attardarci al tavolo delle lunghe discussioni” come direbbe don Tonino Bello, ci fa dimenticare la urgenza di andare in giro per il mondo con quel “catino di acqua sporca a lavare i piedi degli uomini”, unica vera reliquia della Passone di Amore di Cristo per l’ uomo. (Madeleine Delbrêl).

Il nostro impegno di denuncia non deve e non può venire meno. Dio ci chiama ad essere profeti nei confronti di una società che tante volte dimentica l’ uomo, schiaccia la giustizia, fa del profitto l’ unico fine delle relazioni.

– Il Profeta fa da sentinella: vede l’ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto originario di Dio

– Il Profeta coglie nel presente il nuovo di Dio che sboccia e germoglia.

– Il Profeta paga anche di persona pur di innescare dei processi virtuosi.

Coscienti che, “il nostro aiuto è nel Nome del Signore”, come credenti in Gesù Cristo, il quale “al finir della notte si ritirava sul monte a pregare”, riaffermiamo il valore primo della Preghiera che è la fonte della nostra Speranza. Per questo ribadiamo l’ importanza e la necessità di sostenere e promuovere il progetto della Adorazione Eucaristica perpetua, luogo di costante intercessione.

Abbiamo necessità di tornare ad essere audaci e coraggiosi in questa nostra città. Non possiamo restare spettatori colpevoli di ignavia.

È oramai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili consente ampio spazio per corruzione, lungaggini e favoritismi.

Vogliamo chiedere con forza a questa nostra Amministrazione di prendere a cuore le sorti della nostra Città che versa in uno stato di grande degrado. Non vogliamo dimenticare l’assordante silenzio di tutti, Chiesa e istituzioni, in quel 23 Gennaio in viale Ausonia alle ore 13,00, durante l’uscita di scuola dei ragazzi, per lo efferato omicidio avvenuto per strada.

Vogliamo chiedere con forza a questa nostra Amministrazione di prendere a cuore le sorti del nostro Centro Storico.

La nostra piazza (P.zza S. Agostino) è da anni deturpata da un’opera comunale che non riesce ancora a vedere la luce di un’apertura. Dinanzi a tutta la cura che come comunità, a spese solo nostre, mettiamo nel salvaguardare il patrimonio artistico della nostra Chiesa, dinanzi ad un portale, vero patrimonio della bellezza di Andria, si apre lo sguardo su un degrado di graffiti, sporcizia, verde non curato senza precedenti.

Come cittadini e cristiani vogliamo ribadire a chi ci governa, che il bello deve contraddistinguere il nostro territorio e chiediamo alla nostra Amministrazione di accelerare i tempi per una riqualificazione della Piazza, di vigilare sulla pulizia del territorio, di avere a cuore l’ordine pubblico nel centro storico. È inammissibile che bisogna barricarsi in casa in alcune zone perché schiamazzi, violenza, sporcizia la fanno da padroni.

È per noi scandaloso che alcuni esercizi commerciali del centro storico, a beneficio di uno squallido guadagno, smercino alcolici e vino di ogni genere a minorenni che, ubriachi rovinano la propria vita e quella degli altri.

I traffici illeciti per l’acquisto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, il cui uso “produce” giovani emarginati, e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali, non possono essere accettati supinamente da onesti cittadini e coerenti cristiani.

Altresì sappiamo molto bene che la repressione non basta e che un sussulto di senso civico deve prenderci per migliorare la qualità della vita. Se qualcuno deve raccogliere i rifiuti, è anche vero che altri non possono gettare di tutto, e a tutte le ore per strada. Non ci sembra proprio corretto che il piacere di avere con sè un “amico a quattro zampe” debba diventare il dispiacere di molti, di non poter usufruire della piazza perché sporca e puzzolente.

Una vera e propria urgenza educativa deve ritornare ad animare la vita familiare. Le nostre famiglie che si dicono cristiane non possono continuare a delegare al nulla la crescita dei propri figli, tante volte entrando in conflitto aspro con le istituzioni (parrocchia, forze dell’ordine, scuola) che mirano alla stessa crescita integrale dei più giovani. Una rete di alleanze educative ci deve vedere tutti protagonisti della crescita sana dei nostri figli.

Nessuno può dirsi arrivato. Sentiamoci tutti in cammino con la grande speranza per il bene dell’uomo. Amiamo da discepoli di Cristo questa Chiesa, restiamo in questa Chiesa aperti alle vicende lieti e tristi della nostra Storia, collaboriamo tutti alla crescita di un sano modo di vivere; costruiamo insieme senza steccati, una vita cittadina bella che abbia a cuore il conseguimento del bene comune».