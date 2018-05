In corso un vero genocidio per i cristiani in Myitkyina

“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi”. (Vangelo secondo Matteo 5,11-12).

È il cosiddetto discorso della montagna di Gesù, difficile da digerire in ogni epoca e in ogni dove ma è la verità dei fatti in quanto è Cristo stesso la Verità.

Dallo scorso aprile, a nord ed est di Myitkyina,una città dello stato Kachin della Birmania, si sono rinnovati gli scontri armatitra il Tatmadaw-l’esercito birmano- ed i ribelli del Kachin Independence Army. Esso è l’esercito etnico della minoranza Kachin, che ha una larga componente cristiana costituita da cattolici per il 40% e da battisti per il 60%. Di solito, agli abitanti dei villaggi nelle aree interessate dal conflitto è consentito di fuggire e mettersi in salvo. Tuttavia, questa volta l'esercito governativo non ha permesso che i civili sfollati (Idp) potessero mettersi in salvo. Le Forze armate di Naypyidaw trattengono gli Idp in ostaggio vicino alle basi militari, come scudi umani, in modo che l'esercito ribelle Kachin non le attacchi a spese di vite civili.

Esponenti ed organizzazioni della società civile hanno condotto diversi tentativi di salvataggio, ma il comandante in capo delle truppe del Nord ha impedito persino l’intervento del chief minister dello Stato di Kachin. Il solo intervento di successo è stato compiuto dal ministro per il Benessere sociale di Naypyidaw. Su 1.500 sfollati rimasti intrappolati negli scontri armati, circa 150 sono stati autorizzati a recarsi nei campi profughi. Da quasi due mesi, più di 1.300 profughi sono trattenuti in ostaggio dall'esercito, sotto la pioggia tropicale ed il gelido clima montuoso. Un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Unocha) pubblicato il mese scorso rivela che, durante l’ultima fase del conflitto in Kachin, tra aprile e maggio gli sfollati interni nella regione sono aumentati di 5mila unità.

Nelle ultime settimane, in tutto il Paese hanno avuto luogo diverse manifestazioni per chiedere la liberazione degli sfollati. Nello Stato di Kachin, è stato fondato il Movimento giovanile Kachin. A Myitkyina, numerosi giovani cristiani protestano giorno e notte per il rilascio degli Ipd intrappolati. Il 9 maggio, le autorità hanno portato a processo i leader dei movimenti giovanili e li hanno condannati a pagare una multa di 30mila kyats, circa 30 dollari Usa. Il 16 maggio scorso, gli attivisti per i diritti civili si sono radunati in modo pacifico a Yangon, ma le forze di sicurezza governative ne hanno fermati circa 20, grazie all’intervento di teppisti violenti.

La rappresentanza dell’Unione europea in Myanmar, le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno espresso la loro preoccupazione per gli arresti di manifestanti pacifici. Raduni sono stati organizzati anche in altri Stati e regioni etniche, come lo Stato di Kayah e la regione di Bago. Nella terza settimana di aprile, il comando militare del Nord ha citato in giudizio tre membri del Movimento giovanile Kachin. Il processo è ancora in corso e gli imputati rischiano una grave condanna.

Durante le operazioni militari in corso da aprile, le truppe governative hanno bombardato città dei ribelli Kachin come Laiza e Maija Yang. Inoltre, il governo del Myanmar continua ad imporre severe restrizioni agli aiuti umanitari per la popolazione. (cfr AsiaNews agenzia di stampa del PIME).

I martiri cristiani di oggi sono più numerosi che nei primi secoli, quando il cristianesimo diventò religione. Sembra che i cristiani perseguitati nel mondo oggi siano circa 200 milioni.

La Commissione sulla libertà religiosa internazionale degli Stati Uniti mette in fila 8 Paesi massacratori di cristiani: Birmania, Cina, Eritrea, Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita, Sudan e Uzbekistan.

I Paesi presi in esame, invece, da Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS fondazione di diritto pontificio) sono 13: Cina, India, Iraq, Pakistan, Siria, Sudan, Turchia, Egitto, Eritrea, Iran, Nigeria, Arabia Saudita e Corea del Nord; in alcuni le persecuzioni contro i cristiani arrivano dallo Stato, in altri da gruppi terroristici.

Nei fatti, si lede la persona nell’esercizio di manifestare la propria religione nel suo diritto e nella sua libertà. E pensare che sono passati secoli ma pare che alle guerre di religione non ci sia mai fine. Eppure la religione dovrebbe essere il veicolo per costruire nel dialogo la pace nel mondo.