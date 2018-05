Al via le operazioni di ripristino del manto stradale in via Garibaldi della Multiservice Copyright: n.c.

Si corre ai ripari per sistemare il cedimento stradale dell'asfalto di via Garibaldi angolo via Piemonte, avvenuto la sera del 24 maggio: dopo le forti piogge della settimana scorsa, infatti, si era aperta un voragine in Largo Grotte e una buca in via Garibaldi.

Per questo motivo, dopo i sopralluoghi degli agenti della Polizia Locali e dei tecnici comunali, il personale della Soc. AndriaMultiservice ha dato avvio alle operazioni di ripristino.