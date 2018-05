I piccoli della scuola dell'infanzia del 3° circolo "Cotugno" incantano il Paladisfida di Barletta

Grande emozione per i bambini cinquenni della Scuola dell'Infanzia del 3° Circolo Didattico "R. Cotugno" che, martedì 29 Maggio, a conclusione del Progetto Ministeriale ludico-motorio “Una Regione in Movimento”, si sono esibiti presso il PalaDisfida dello Sport "M. Borgia" di Barletta insieme ad altre scuole della provincia BAT, dimostrando dimestichezza ed autonomia nell'utilizzo degli attrezzi ginnici ed un notevole arricchimento del bagaglio motorio. Sfondo integratore del progetto, denominato "Bimbinsegnantincampo... competenti si diventa", sono stati quattro piccoli eroi del movimento, palla, nastro, cerchio e birillo, in missione sul pianeta terra per ridonare a tutti i suoi abitanti ed in particolar modo ai bambini, la gioia di muoversi. Lo sviluppo motorio riveste un'importanza basilare per la crescita armonica e lo sviluppo complessivo di ogni bambino. Attraverso la progressiva conoscenza e padronanza del proprio corpo, il bambino acquisisce le capacità senso-percettive e gli schemi motori di base necessari per interagire con l'ambiente circostante a livello fisico e relazionale.

É stata una festa provinciale caratterizzata da un tripudio di colori, suoni, canti e movimenti, dove i bambini sono stati gli indiscussi protagonisti con giochi di destrezza e piccole performance, guidati dagli instancabili docenti e sostenuti dal calore dei genitori.