Tutto pronto per il Galà del 2 giugno in programma al Palazzo Ducale

Una festa di condivisione e gioia con una precisa finalità, ovvero quella della solidarietà e il sostegno a favore delle famiglie indigenti.

Tutto è ormai pronto per il Galà del 2 Giugno, in programma presso Palazzo Ducale ad Andria, iniziativa voluta dal Comitato di Solidarietà per Andria, grazie alla macchina organizzatrice creata da Nicola Civita, giovane cantante andriese.

A tal proposito il presidente del sodalizio, Nicola Civita insieme ai componenti del comitato, avv. Agata Oliva, prof.ssa Giovanna Bruno, avv. Mauro Sgaramella, e la Famiglia Michele Francesco Fiore e non da ultima la sig.ra Luana Erminio in qualità di delegata della parrocchia di San Riccardo, hanno voluto donare provviste alimentari alle famiglie bisognose del quartiere San Valentino, consegnandole al parroco don Giuseppe Zingaro, della Chiesa dedicata al Santo co-Patrono di Andria.

Don Giuseppe, nel ringraziare il Comitato per questo concreto gesto di solidarietà ha tenuto a precisare «Voglio ricordare che il 2 giugno alle ore 20 presso il nostro Palazzo Ducale ascolteremo tanti giovani cantanti e scopriremo i loro talenti artistici. Si tratta di un evento promosso e organizzato dal cantante Nicola Civita del Comitato Solidarietà per Andria a cui ho volentieri dato il mio apporto. Invito pertanto tutti a partecipare numerosi a questo appuntamento, il cui ingresso è gratis, perché sarà un piacevole evento non solo per il nostro quartiere ma anche per l'intera comunità andriese. Ringrazio quindi tutti gli amici che stanno credendo in questo progetto solidaristico, la lodevole iniziativa e per aver donato alimenti destinati alle famiglie meno abbienti presenti nel quartiere».



Nicola Civita, che sarà accompagnato in questo nuovo spettacolo da Alessandra Carbone, Flora Crudele, speaker radiofonica, e dalla presentatrice Simona Lamura, rivolge un particolare ringraziamento alla Civica Amministrazione, nelle persone del Sindaco Nicola Giorgino ed in particolare gli Assessori Luigi Del Giudice, Paola Albo, Maria Teresa Forlano e Michele Lopetuso. nonché a tutti i Settori e agli Uffici comunali che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento.