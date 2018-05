Torna il Festival "Le Idi" sotto il segno della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale

Le “Idi Festival” e il “festival internazionale Castel dei Mondi” insieme per promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale.

Si aprirà nel segno di una speciale collaborazione la quarta edizione de “Le Idi”, il festival delle arti espressive e delle diverse abilità, voluto e organizzato dalla Cooperativa Sociale “Questa Città”, in programma ad Andria il prossimo mese di giugno, presso il Seminario Vescovile: la performance che durante la manifestazione avrà ottenuto il punteggio più alto da parte di una giuria di esperti sarà premiata con la partecipazione diretta alla XXII edizione del festival Castel dei Mondi 2018.

L’auspicio della Cooperativa Sociale “Questa Città”, per questa esperienza avviata quattro anni fa, è che le “Le Idi” possa divenire un polo attrattivo per mezzo del canale artistico per tutte quelle realtà che ruotano intorno al mondo della disabilità, favorendo così lo scambio di esperienze, conoscenze, nonché il lavoro di rete.

Gli operatori e i soci tutti della Cooperativa Sociale “Questa Città” credonoche tale iniziativa possa contribuire ad un graduale cambiamento culturale che veda la diversità come valore aggiunto, come opportunità di crescita dei singoli e delle nostre stesse comunità.

Le “Idi Festival” nasce nel 2015 ad opera della Cooperativa Sociale “Questa Città”, ente gestore di servizi socio sanitari ed educativo-assistenziali in strutture residenziali, semi residenziali e domiciliari del territorio, con l’intento di creare uno spazio culturale catalizzatore di attività e processi virtuosi utili a combattere e superare pregiudizi e forme più o meno gravi di isolamento sociale e ghettizzazione legati alla diversità, attraverso il teatro, la danza, la musica e la presentazione di qualsiasi tipo di elaborato artistico che abbia convolto persone con disabilità, per contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle nostre comunità.

Sin dalla prima esperienza sul territorio, il Festival si è avvalso del patrocinio della Città di Andria (Assessorati Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura) e della AslBat, della collaborazione delle associazioni e cooperative sociali del territorio, e nella scorsa edizione anche del contributo di alunni e studenti di cinque istituti scolastici di Andria e di Trani. Questo ha permesso di portare a termine, negli ultimi tre anni, diverse iniziative di solidarietà in ambito locale, come la raccolta fondi per la ricerca contro il sarcoma di ewing, devoluti nel corso dell’edizione 2017 all’associazione Giorgia Lomuscio “Tutto per Amore”; l’acquisto nel corso dell’edizione 2016 di un parco giochi inclusivo, donato alla città di Andria e inaugurato lo scorso 15 settembre presso il Parco Verde Padre Savarese; la raccolta fondi per l’acquisto, durante l’edizione 2015, di un defibrillatore donato all’associazione “Basta un Attimo. Peppe ‘92”.

Per l’edizione 2018 sono 16 i gruppi che calcheranno il palcoscenico de Le Idi. Tra questi 4 arrivano dai paesi limitrofi di Trani, Barletta, Spinazzola, Minervino e uno da Gravina in Puglia. Ampia la partecipazione delle scuole della città di Andria. Tra queste gli Istituti Comprensivi Imbriani-Salvemini, Don Bosco-Manzoni e Mariano Fermi. Dei partecipanti 11 gruppi si contenderanno il primo posto valevole per l’accesso al Festival Internazionale Castel dei Mondi 2018

Lunedì 4 giugno 2018 ore 11,30 presso Palazzo di Città di Andria, si terrà la conferenza stampa per la presentazione dell’evento.