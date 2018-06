Le Harley Davidson alla conquista di Castel del Monte

Domenica 3 giugno, destinazione Castel del Monte, si terrà una Motopasseggiata a bordo delle moto Harley Davidson, evento organizzato da Riccardo Frisardi ed il club barese che raduna i possessori di H&D.

Patrocinata dal Polo Museale della Puglia e dalla città di Andria, oltre che da Bari Chapter Italy, la Motopasseggiata si svilupperà partendo dall’Ipercoop per proseguire per via Ferrucci, piazza Catuma, via XX Settembre, via Napoli, viale Venezia Giulia, viale Alto Adige, via Corato e infine via Castel del Monte.