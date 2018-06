«L'indifferenza uccide», Onda d'Urto promuove una marcia silenziosa mercoledì 6 Giugno

«L'indifferenza uccide. Ha vinto il cancro, mi arrendo». Con queste parole il dott. Dino Leonetti, fondatore della nostra associazione Onda d’Urto, manifesta tutta la sua delusione nei confronti delle istituzioni e di ogni cittadino chiamato ad essere parte attiva nella lotta contro il cancro la sua delusione nei confronti delle istituzioni e di ogni cittadino chiamato ad essere parte attiva nella lotta contro il cancro.

Uno sconforto dettato principalmente dalla mancanza di attenzione da parte delle istituzioni a mantenere la parola data (da cinque anni attendiamo il Profilo della salute della nostra città), ma non meno da quanti si lamentano dell’andamento della situazione senza muovere azioni costruttive e concrete per la lotta contro ilo cancro.

«Con la manifestazione di mercoledì 6 giugno - commenta il direttivo dell'ass. Onda d'Urto - vogliamo dimostrare al dott. Dino Leonetti tutta la nostra solidarietà e il nostro sincero interesse a far sì che le cose cambino, soprattutto per i 40 casi circa di bambini ammalati nella nostra città.

Uno dei nostri slogan principali “Andriesi (In)differenti” è a sostegno della nostra grande convinzione che prima del cancro l’indifferenza uccide. E allora oggi siamo qui a chiedere proprio a te padre, madre di famiglia che hai in mano la responsabilità della vita dei tuoi figli e che quel bambino che domani morirà potrebbe essere proprio come il tuo, a te socio di quella associazione che lotta contro il cancro, a te responsabile amministrativo della salute pubblica, a te pediatra di famiglia che hai la responsabilità della salute dei tuoi assistiti come ogni medico di famiglia, a te sacerdote di una comunità che crede, spera e prega, a te insegnante di una educazione al rispetto della vita, a te, si proprio a te chiediamo di unirti a noi mercoledì 6 giugno ….. per ingrandire la nostra Onda, far sentire il suo fragore e con la stessa spazzar via l’indifferenza che è alla base di ogni male».

Il raduno sarà in Largo Torneo, mercoledì 06 Giugno 2018 mattina alle 09:30 con partenza del corteo alle 10:30.

Percorso: Largo Tornero – Corso Cavour – Viale Roma – Via XX Settembre (senso unico) – Via G. Bovio (senso unico) – Porta Castello – Piazza Vittorio Emanuele II