2 Giugno: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sullo smartphone

Anche quest'anno festeggiamo la Repubblica ricordando i principi fondamentali della nostra Costituzione:

Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica fondata sullo smartphone. La sovranità appartiene al popolo di Facebook che la esercita nei limiti dei megabyte disponibili.

Art. 2 - La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, a patto che non sia omosessuale, ateo, divorziato, sterile, povero, brutto, grasso o interista.

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge. A parità di dignità sociale, vince chi ha il reddito più alto.

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Ma non il lavoro.

Art. 5 - La Repubblica è una e indivisibile: persistono solo alcune banali divisioni tra nord e sud, Pisa e Livorno, bianchi e neri, ricchi e poveri, Maurizio e Gasparri, napoletani e juventini, interisti e juventini, juventini e altri juventini, juventini e resto d’Italia.

Art. 6 - La Repubblica tutela le minoranze linguistiche: albanese, tedesco, sardo, sloveno, friulano e Maurizio Costanzo.

Art. 7 - Lo Stato, la Chiesa e l'attico di Bertone sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine.

Art. 8 – Tutte le religioni sono eguali davanti alla Legge, come il Cattolicesimo, l’Islam, il Buddismo, l'Induismo, il Metabolismo e il Grillismo.

Art. 9 – La Repubblica promuove la cultura, Mediaset la distrugge.

Art. 10 – L’ordinamento italiano si conforma al diritto internazionale oppure a quello che dice la Germania.

Art. 11 – L’Italia ripudia la guerra. E quando non la ripudia, la chiama “Missione di pace”.

Art. 12 – La bandiera della Repubblica è il Tricolore e viene appeso ai balconi ad ogni impeach… impig… ispicc… imbacc… va beh, quando dice Di Maio.

Buon 2 giugno!