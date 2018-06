​Giuseppe Cagnetti eletto Presidente della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune

Giuseppe Cagnetti è stato eletto Presidente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Comune di Andria, Vice Presidenti Francesco Porro e Raffaellla Scamarcio, segretario Fabio Attimonelli.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono stati eletti Fabio Attimonelli, Antonio Falcetta e Sandro Sellitri.

Di seguito il testo delle dichiarazioni di inizio mandato del Presidente Cagnetti.

«Le ultime elezioni della RSU tenutesi nel mese di Aprile, hanno dimostrato, se c’è ne fosse ancora bisogno, come i lavoratori e nello specifico i dipendenti del Comune di Andria, ogni qual volta vengono chiamati ad esprimersi con un proprio consenso su problematiche e materie attinenti la propria attività lavorativa, non deludono mai, in barba all’elevata astensione che si sta concretizzando ultimamente nelle diverse tornate elettorali amministrative e politiche nazionali.

Questo depone a favore di tutti i lavoratori del settore privato ed in quello pubblico, basti pensare che nel Comune di Andria, dove la consultazione è stata particolarmente sentita dai dipendenti, vista l’elevata partecipazione degli stessi alla votazione, circa il 95% dell’intero organico, il tutto quasi a voler dimostrare uniti il disagio e le difficoltà che si vivono in questo particolare momento che l’Ente sta attraversando.

Ecco non possiamo far finta di non vedere la grave situazione economica finanziaria in cui versa il nostro Ente, faremmo uno sgarbo alla nostra intelligenza, questo però non dovrebbe distrarci dalle prerogative che ognuno di noi ha nell’espletazione di un pubblico servizio nell’interesse della collettività.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria che io rappresento, essendo stato riconfermato Presidente/Coordinatore per altri tre anni di mandato, avrà davanti a sé un percorso irto di difficoltà ma questo sono sicuro non ci spaventerà né potrà diventare alibi per dire che non si può fare niente, tanto è inutile.

Sono certo però, che come è avvenuto nel recente passato, questa nuova RSU, rinnovata parzialmente nei suoi componenti, darà il suo importante contributo alla risoluzione delle numerose problematiche ed aspettative del Personale, anche alla luce del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro, con l’impegno e il sacrificio che la contraddistingue.

Nel nostro Ente Locale come in migliaia di altri del Pubblico Impiego, negli ultimi anni, a seguito delle ormai sempre più ridotte prerogative sindacali, (Brunetta docet), e a una Parte Pubblica, in alcuni frangenti sorda nei confronti delle attese e delle rivendicazioni dei dipendenti, non si è arrivati a nessuna risoluzione, la materia “PERSONALE” è rimasta confinata agli ultimi posti

Progressioni economiche ferme da parecchi anni, nessuno scorrimento di graduatorie ancora valide, assunzioni zero, ritardi nel pagamento della Performance, aumento dei carichi di lavoro visto l’organico sempre più ridotto ai minimi termini (circa 360 dipendenti) per un Comune di 100.000 e passa cittadini, peraltro co-capoluogo di Provincia.

Tutto questo sta ingenerando sfiducia nei propri mezzi e nelle capacità di tutti i dipendenti che noi sappiamo essere di un livello medio alto, i quali, con notevole spirito di dedizione e di attaccamento all’Ente, nonostante tutto, hanno fatto si che in questi anni la macchina amministrativa non si fermasse, anzi.

Sarà quindi nostro compito cercare con tutto lo sforzo possibile addivenire con la Parte Pubblica ad un percorso univoco che veda questa volta, le aspettative del “PERSONALE” se non al primo posto ma tra le prime questioni che questa Amministrazione dovrà affrontare nel prosieguo della sua attività.

Se riusciremo a correggere la rotta di questa nave che negli ultimi tempi ha navigato a vista, io penso ed in questo esprimo anche il pensiero di tutta la RSU, quasi certamente alcune delle aspettative dei dipendenti ad iniziare dalle Progressioni Economiche per finire ad un percorso Performance che abbia il suo giusto ciclo, senza ritardi di alcun genere, vedrebbero la conclusione.

Di questo ne trarrebbero beneficio i dipendenti, l’Amministrazione e di conseguenza anche i cittadini di Andria.

Buon lavoro a tutti».