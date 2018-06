​#CammINguardando, passeggiate per la città, tra cinema e realtà

Ret'Attiva, la rete delle associazioni di Andria, grazie al Centro Volontariato San Nicola e alle associazioni Una Famiglia in più e Camminare Insieme, ha organizzato una serie di giornate nel mese di giugno per promuovere delle azioni improntate alla partecipazione attiva e all'inclusione sociale, che coinvolgano tutta la cittadinanza. Gli obiettivi sono molteplici, ma prima di tutto i volontari e i cittadini mirano a "riappropriarsi" della città, in particolare delle periferie, diffondendo messaggi positivi di bellezza per grandi e piccini, di tutte le abilità e con tutte le diversità.

Tra le attività, tutte gratuite, sono previste passeggiate a tema, incontri e cineforum, in vari luoghi "simbolo" di Andria: i due macrotemi scelti sono "Cittadinanza attiva" e "Diversità e inclusione sociale".

Ecco il programma:

CITTADINANZA ATTIVA

SABATO 9 GIUGNO

• Ore 18.30 incontro presso il Santuario della Madonna dell’Altomare: passeggiata per le vie del centro storico.

• Ore 20 arrivo in Officina San Domenico e proiezione del film “UN SOGNO PER DOMANI”



GIOVEDI’ 14 GIUGNO

• ORE 18.00 Biblioteca Diocesana: incontro di formazione sulla cittadinanza attiva e discussione sul film visto insieme.



DIVERSITA’ e INCLUSIONE SOCIALE

SABATO 23 GIUGNO

• ORE 18.30 incontro presso l’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” in viale dei Comuni di Puglia: passeggiata per le vie del quartiere

• Ore 20 Seminario Vescovile: proiezione del film “WONDER”



GIOVEDI’ 28 GIUGNO

• ORE 18.00 Biblioteca Diocesana: incontro di formazione sulla diversità e inclusione sociale



#cammina #scatta #condividi





La partecipazione è gratuita. Per iscriversi rivolgersi a: 328/8820524 (Lucia) – 320/0280257 (Sabrina) oppure inviare una mail a: retattiva@gmail.com o un messaggio sulla pagina Facebook di Ret’Attiva.