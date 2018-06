Che fine ha fatto la Ztl nel centro storico? È la domanda che si sono posti in quest’ultimo weekend diversi cittadini. Molti infatti ricordavano che il borgo antico sarebbe stato chiuso al traffico entro l’inizio dei primi caldi, proprio nel primo fine settimana di giugno, per consentire un miglioramento della vivibilità del centro.

Piazza Catuma, infatti, nei giorni scorsi si è già riempita di famiglie con bambini, desiderosi di trascorrere le ore serali nel fresco ben arieggiato, ma ancora, purtroppo, contaminato dai fumi di scarico delle auto che vi circolano incessantemente.

Non si hanno più notizie del regolamento che doveva disciplinare l’ingresso nel centro storico, tanto che diversi hanno lamentato l’assenza di confronto con i referenti istituzionali: a questo si aggiunge anche la “grana” dei dehors, su cui ancora non si è trovato un accordo con la soprintendenza.

A distanza di mesi dalla notizia della aggiudicazione della gara d’appalto per la fornitura e l’installazione di telecamere e cartelli per l’istituzione della Zona a Traffico Limitato da parte di una ditta di Monza e tranne qualche riunione delle consulte comunali, più nulla si è saputo dell’argomento. Chissà che questi ultimi giorni di primavera già calda non vedano finalmente l'approvazione dei vari regolamenti fin qui citati, da cui tutti potrebbero, se ben concertati, trarre beneficio. Primo tra tutti, quello di mangiare una pizza o un panzerotto e far giocare i bambini senza avvelenarsi i polmoni