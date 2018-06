Festa di Sant'Antonio, domenica la IX edizione del corteo storico per le vie della città

La comunità parrocchiale di Santa Maria Vetere, guidata dai frati minori, si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio patrono della comunità Parrocchiale.

La festa parrocchiale oltre ad essere un momento di ringraziamento è anche una grande opportunità di preghiera, di riflessione, d’incontro e di tanti momenti ricreativi per ragazzi e famiglie. I numerosi appuntamenti diventano occasioni di ritrovo per tutti i parrocchiani e non solo, con l'aiuto di tanti volontari giovani e adulti che, mettendo in gioco il loro tempo e la loro creatività, costruiscono luoghi in cui il rapporto umano sviluppa la crescita della persona, in un clima di fratellanza e condivisione.



Il 30 maggio ha avuto inizio la tredicina al Santo di Padova, tredicina che quest’anno ha inizio con le celebrazioni delle sante messe alle ore 19.00 presso alcune zone del nostro territorio parrocchiale: via Carlo Broschi (30 maggio), via del Mastro (31 maggio), via Ing. Nicola Labroca (1 giugno).

La tredicina dal 4 giugno verrà celebrata in chiesa e verrà animata da padre Mimmo Casulli (4-6 giugno), padre Marco Valletta (7-9 giugno), don Mauro di Benedetto (10-12 giugno).

Domenica 10 Giugno la IX Edizione del corteo storico che rievoca l’ultimo viaggio terreno del Santo da Camposampiero al santuario dell’Arcella, che partendo da piazza Santa Maria Vetere, percorrerà alcune vie cittadine per poi far ritorno in piazza Santa Maria Vetere dove si vivrà la Serata Medioevale.



itinerario

Piazza Santa Maria Vetere, via padre Savarese, via Cap. Nicola Cicco, via Tenente Ragno, Via Domenico Bolognese, Via Prof Riccardo Jannuzzi, Via Generale Arimondi, Via Brunforte, Via de Deo, via Annunziata, piazza Porta la Barra, via Orsini, piazza Ruggero VII, Via Onofrio Jannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto I, pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta la Barra, via Santa Maria Vetere, Chiesa



Mercoledì 13 Giugno (Solennità di Sant’Antonio) le celebrazioni eucaristiche verranno celebrate alle ore 07.30 – 09.00 – 11.30 e alle 19.00.

Nella giornata di festa le vie del territorio parrocchiale verranno animate e allietate dal Giro Bandistico della Città di Bitetto e dal Giro Bandistico Bassa Musica "L'armonia molfettese".

La processione prevista al termine della Solenne Celebrazione Eucaristica del 13 giugno delle ore 19.00 osserverà il seguente percorso:

piazza s. Maria Vetere, via Magg. Galliano, via Murge, via Di Nanni, via Sinisi, via Saccotelli e Lotti, via Mons. Merra, via Mastropasqua, via Cirillo, via Annunziata, Piazza Porta La Barra, via s. Maria Vetere, chiesa.