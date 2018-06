Centro storico chiuso al traffico tutte le sere dalle ore 21 alle ore 24

Stamattina sul nostro giornale ponevamo alcune questioni legate alla chiusura la traffico veicolare del centro storico e altri servizi finalizzati a migliorare la vivibilità nel centro antico cittadino. L'aggiornamento sulla questione arriva tramite una nota stampa del Comune di Andria che annuncia la chiusure al traffico tutte le sere.

Con ordinanza n. 268/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche è stato istituito, infatti, il Divieto di Accesso a tutti i veicoli, per la chiusura dei varchi di accesso al Centro Storico tutte le sere, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dei portatori di Handicap muniti di contrassegno invalidi, delle Forze dell'Ordine e veicoli in soccorso, su: via Porta Castello, via Carlo Troia, via Federico II di Svevia e via Porta Santa.