Primi caldi e primi incendi sedati anche grazie all'intervento dei Volontari Federiciani

Una domenica particolarmente infuocata per i volontari federiciani impegnati in diverse operazioni di spegnimento delle fiamme.

Un primo incendio verificatosi attorno alle ore 13 in contrada Posta di Mezzo, in agro di Andria, molto probabilmente è stato provocato da un contadino che ha dato fuoco ad alcune. L’intervento dei volontari durato un’oretta circa ha evitato che le fiamme divampassero oltre la zona incolta.



Un nuovo intervento, sempre domenica 3 Giugno è stato portato a termine in Contrada La Cacchione e la Contrada dal Monte Ripiano in territorio coratino. Le fiamme si stavano portando verso i casolari e alcune abitazioni vicine.

I Volontari Federiciani hanno avvertito la SOUP, richiedendo quindi l'intervento dei Vigili del Fuoco.



Le unità dei volontari supportate dal soffiatore e dai flabelli hanno permesso di mettere in sicurezza le abitazioni nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.