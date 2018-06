Solo ieri mattina avevamo pubblicato un articolo in cui ci chiedevamo che fine avesse fatto l’annunciato proposito di chiudere il centro storico, almeno in alcune ore del giorno, per renderlo una zona a traffico limitato e migliorarne la vivibilità: a distanza di qualche ora, era giunta la nota del comune con cui si annunciava la predetta chiusura nelle ore serali (dalle 21 alle 24, tutti i giorni) nelle strade principali che costituiscono l’anello di accesso al borgo antico, con un’ordinanza datata al 1 giugno ma pubblicata nella mattinata del 4, una “fotocopia” di quella dello scorso anno nonostante le rassicurazioni che quest’anno ci sarebbe stata un’ampia consultazione di tutti gli interessati, dai residenti agli esercenti.

La chiusura, almeno sulla carta, sarebbe dovuta essere in vigore appunto dallo scorso 1 giugno, mentre in realtà gli andriesi avevano potuto constatare che per tutto il weekend le automobili e i motoveicoli avevano circolato senza problemi di sorta.

Abbiamo dunque provato a verificare ieri sera, intorno alle 23, dopo la “pubblicità legale” data all’ordinanza, quale fosse la situazione.

Le immagini sono eloquenti: da Porta Sant’Andrea non c’è alcuno “sbarramento”, per cui le auto viaggiano in tranquillità in direzione centro storico. Altrettanto “tranquillamente”, arrivate allo svincolo tra via Corrado IV di Svevia e piazza La Corte, girano a sinistra verso la Cattedrale infrangendo il divieto di accesso. Mentre dunque nell’anello di piazza Catuma la situazione è pacifica, non altrettanto si può dire nella zona del Duomo.



I problemi si ripetono: in molti hanno segnalato che la chiusura “a metà” non serva a niente, e bisognerebbe interdire al traffico tutte le stradine e viuzze da cui si può eludere qualsiasi controllo. Inoltre sarebbe necessario un dispiegamento imponedi agenti di Polizia Locale che al momento, considerato l’esiguo numero totale del personale, non appare proprio possibile.

Insomma, anche quest’anno la stagione della ZTL non parte sotto i migliori auspici: vedremo se si riuscirà a “correggere il tiro” in corso d’opera