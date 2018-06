«Un amico come te non si dimentica: un amico come te si ricorda tutti i giorni a tutte le ore, perché sono quelli come te a rendere bella l'amicizia.

Hai reso la nostra scuola allegra e colorata con la tua irresistibile e gioia di vivere. Nelle nostre aule risuona ancora la tua risata contagiosa. "Passami la palla!", ci dicevi, per giocare da bomber la tua partita nel campetto di calcio della scuola. Ma ci ha anche insegnato che, per essere dei veri campioni, bisogna essere dei veri bomber ... nella vita! Passaci la palla, amico nostro! Lasciaci in eredità la tua forza, la tua voglia di vincere contro ogni tipo di avversario, contro ogni difficoltà, contro tutto e tutti ... anche contro la morte! Per questo non vogliamo abbatterci e non demordiamo: ce lo ha insegnato tu. Ci dicevi sempre di guardare la vita con il sorriso e con la speranza, viverla a pieno e tu ne sei stato la prova concreta: nonostante i problemi, i pericoli e le continue notte che hai affrontato per esistere ogni momento, hai sempre avuto la forza di rialzarti, di sorridere e di continuare a sognare.

E allora, vivremo così, sorridendo e divertendoci, affinché ogni nostra risata permetta al tuo volto di splendere sul nostro. Ti vogliamo bene. Ora e per sempre. Passaci la palla, amico nostro!».

Sono queste le parole commoventi che hanno segnato l'inizio della Festa dello sport di fine anno, giunta ormai alla III edizione, della scuola "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri": Miky Roberto era la mascotte della scuola, e l'occasione è stata propizia per ricordare il suo sorriso, la sua voglia di vivere, la sua allegria nonostante le mille difficoltà. Presenti alla manifestazione anche la mamma e alcuni parenti di Miky, che hanno voluto celebrare insieme agli oltre 900 alunni la vita di un vero campione, di un giocherellone che mai si è abbattuto davanti alle avversità, fino all'ultimo respiro.

E quale miglior modo di celebrarlo se non con una festa? E festa è stata, tra coreografie ed esibizioni, finali di pallavolo e calcio a 5, premiazioni e intermezzi musicali: alunni, docenti, collaboratori, tutti uniti con lo spirito di celebrare la vita e i valori dello sport e dell'amicizia.

«Una celebrazione della vita - ha dichiarato la Dirigente, Maria Teresa Natale - e dei valori che la scuola vuole trasmettere a ciascuno dei nostri alunni: la dedizione, il fair play, la correttezza e insieme la voglia di stare insieme in modo sano, poiché l'itinerario scolastico sia progressivo e continuo, memoria di esperienze e relazioni, costruttore di identità e senso di appartenenza. In questo, l'esempio di Miky Roberto può illuminare la strada di tanti ragazzi».

La Festa dello sport è solo uno degli eventi dell'ultima settimana di scuola della "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri": giovedì infatti si terrà, nel cortile della sede di piazza Trieste e Trento, il saggio finale di musica e ci sarà occasione per salutare alunni e genitori con un festoso "arrivederci" al prossimo anno scolastico.