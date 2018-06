​Asilo Nido comunale "A. Gabelli", open day il 7 giugno

Il coordinamento pedagogico dell’Asilo Nido Comunale “A.Gabelli” informa che, a seguito della pubblicazione dell' avviso per la presentazione delle domande di iscrizione per l' ammissione dei minori sino a 3 anni all' Asilo Nido Comunale "Aristide Gabelli" per l'anno scolastico 2018/2019, la struttura resterà aperta al pubblico giovedì 7 giugno dalle ore 15.30 alle 17.00.



Gli interessati a presentare domanda potranno in tale occasione – spiega la coordinatrice, Annalisa Frisardi – «visionare gli interni della struttura, conoscere il personale educativo e le linee generali della programmazione didattica ed educativa».

Si ricorda che la struttura è sita in Corso Europa 5.