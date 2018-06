​ Ludopatia: l’amaro sfogo di una madre

Riceviamo e pubblichiamo l’accorato appello di una madre rivolto alle istituzioni e alle agenzie educative affinché non sottovalutino la triste piaga del gioco d’azzardo. Una testimonianza che, auspichiamo possa essere efficace, e soprattutto sproni, stimoli le coscienze di tutti: ludopatici e "speculatori".



I numeri legati al gioco d’azzardo sono spaventosi: ad Andria si spendono 216 milioni di euro in un anno. Cifre da capogiro che evidenziano come le vittime del gioco d’azzardo patologico stiano aumentando vertiginosamente nell’indifferenza delle istituzioni e di coloro che ci lucrano sulle debolezze altrui.

«Sono mamma di un ragazzo di 24 anni e solo qualche mese fa la certezza della “patologia”: ancora mi spaventa parlare di questo disturbo. Ha iniziato con un gratta e vinci fortunato che gli ha fatto vincere 500 euro. Una pura casualità. Una fortuna maledetta perché quei soldi facili conquistati con soli 5 euro hanno indotto mio figlio a giocare con più costanza e postare al gioco sempre più soldi e a dipendere dal gioco. Da lì poi la débâcle e le piccole/grandi bugie raccontate per racimolare un po’ di soldi da investire subito nel gioco… era disoccupato all’epoca, faceva qualche lavoretto di poco conto dopo la maturità, poi è arrivato un lavoro stabile e interi stipendi sono volati via senza che me ne accorgessi, sembrava fosse autonomo e indipendente e noi, in famiglia, gli davamo fiducia. Forse troppa direi oggi. Solo qualche mese fa la triste scoperta: sul suo conto non c’è un euro. Più di tre anni di lavoro ben retribuito, senza mettere un soldo da parte! Disperata mi sono rivolta allo sportello “Vinco IO”, al numero 333 646 6548. Sono fiduciosa, non è mai troppo tardi e dalle macerie si può e si deve ricostruire un futuro migliore, per mio figlio e per tutti i figli di un tempo malato che chiede aiuto alle istituzioni e soprattutto alle agenzie educative sparse sul territorio affinché le richieste di assistenza, implicite, spesso coperte da vergogna, diventino forza per riprenderci il tempo che stiamo sottraendo alle gioie, quello stesso tempo che oggi fa razzia dei più deboli».

Sentiamo il dovere di rivolgere, noi della redazione, un accorato appello soprattutto ai titolari di sale da gioco e ricevitorie affinché possano coscienziosamente diventare tutor dei soggetti più deboli e segnalarli alle loro famiglie, allo stesso sportello Vinco IO (della comunità Migrantesliberi) o a qualsiasi altra istituzione preposta a contrastare tali fenomeni di dipendenze patologiche. Tutti i soggetti chiamati in causa facciano la loro parte e non cedano al sistema e alle leggi confuse e talvolta inesistenti che annientano i più deboli. Ai tanti figli di madri, ai mariti di donne disperate, l’invito ad ammettere “la debolezza”: sarebbe già un ottimo presupposto per uscire dal vortice della dipendenza.

Ricordiamo il numero verde - sportello Vinco IO 800 589 346 - 333 646 6548