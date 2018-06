Avv.to Giovanna Bruno: «ZTL soltanto parziale»

Con ordinanza n. 268/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche è stato istituito, a far data dal 1 Giugno e fino al 30 settembre, il Divieto di Accesso a tutti i veicoli, per la chiusura dei varchi di accesso al Centro Storico tutte le sere, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dei portatori di Handicap muniti di contrassegno invalidi, delle Forze dell'Ordine e veicoli in soccorso, su: via Porta Castello, via Carlo Troia, via Federico II di Svevia e via Porta Santa. Tale ZTL però, come da noi già evidenziato in un precedente articolo, ha le sue pecche perché non tutti i varchi di accesso sono presidiati dalla Polizia Locale e, di conseguenza, ciò permette di far circolare liberamente nella zona interdetta i veicoli di cittadini indisciplinati che in barba all'ordinanza si permettono di scorrazzare a bordo di auto e ciclomotori anche contromano.







Sull'argomento è intervenuta, criticando duramente l'operato dell'amministrazione Giorgino, anche l'avv.to Giovanna Bruno (Partito Democratico): «È il terzo anno consecutivo che ci troviamo di fronte ad una ordinanza che istituisce una ZTL parziale sia dal punto di vista temporale, perché prevista solo dal 1 giugno al 30 settembre, sia per l'interdizione limitata nella zona del centro storico.

L'ordinanza anche quest'anno - continua l'avv.to Giovanna Bruno (PD) - prevede 4 Varchi di cui alcuni liberi e non presidiati. Chi viene da Porta Sant'Andrea, non trovando alcuna limitazione, o sale verso zona cattedrale svoltando a sinistra, e quindi a controsenso creando anche un problema di incolumità per chi passeggia in questa zona, oppure sfreccia a tutta velocità imboccando la parte destra di Piazza La Corte per poi scendere verso zona Sant'Agostino.

Mentre la zona di Piazza Catuma e via Vaglio è più protetta dal traffico veicolare altre zone vengono lasciate allo sbando. Malgrado i residenti e i commercianti hanno provato più volte ad interloquire con l'amministrazione per trovare soluzioni condivise, l'amministrazione ha ignorato tali istanze.

Non si capisce come mai non parte la "ZTL ufficiale" che l'amministrazione dice essere pronta da tanto tempo: mancano le risorse? Gli uffici non sono ancora pronti per predisporre tutti gli atti necessari? La videosorveglianza non è stata messa a regime? Perché - conclude la Bruno - se ci fosse la ZTL, quella effettiva, tali disagi oggettivi sarebbero stati evitati». Intanto, l'avv.to Bruno suggerisce di presidiare i varchi scoperti: basterebbe elevare multe ai cittadini incivili questo fungerebbe da deterrente per tutti gli altri