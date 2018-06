Si protraggono i ritardi nella consegna dei lavori allo Scientifico, gli studenti tornano in piazza

Una protesta contro i ritardi che ormai da anni si protraggono nella consegna dei lavori: per questo motivo gli alunni del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria hanno indetto una manifestazione, a titolo studentesco, per lunedì 11 giugno dalle ore 8:45 alle ore 10:30. Lo scopo è quello di sollecitare le autorità competenti a portare a termine i lavori di ampliamento dell’istituto e di allacciamento della rete elettrica e del gas.

Il corteo si svolgerà lungo le vie cittadine a partire da largo Appiani (difronte l’istituto “C. Troya”) e proseguendo per via Tintoretto, corso Cavour, v.le Roma, p.zza Trieste e Trento, via XX Settembre, via porta castello e p.zza Vittorio Emanuele II (già p.zza Catuma).