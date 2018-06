Il figlio fu vittima innocente della mafia: oggi Pinuccio Fazio all'I.C. "Imbriani-Salvemini"

Sono passati 17 anni da quando la giovane vita di Michele Fazio fu spezzata da un proiettile destinato a un delinquente barese, in un’annosa guerra tra clan che non ha risparmiato nel tempo vittime innocenti. Per anni si è parlato di persone sbagliate nel posto sbagliato. Ma i vicoli di Bari vecchia non sono un luogo sbagliato: sono casa per chi, come Michele, quel 12 luglio del 2001 stava solo tornando dalla sua famiglia.

Nel corso degli anni mamma Lella e papà Pinuccio hanno cercato di mantenere viva la memoria di Michele, trasformando il dolore di due genitori in impegno per la comunità: per questo motivo, oggi la comunità scolastica dell'I.C, "Imbriani-Salvemini" insieme alla comunità parrocchiale di San Riccardo, da sempre presidio di legalità nella nostra città e avamposti educativi, vivranno l'adesione al Cammino della Legalità dell’Associazione Libera contro le Mafie di Andria, la cui cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 9,30 nell'Auditorium del plesso "Salvemini".

Simbolica sarà proprio la partecipazione di Pinuccio Fazio, papà di Michele, vittima innocente della mafia.