Onda d'Urto risponde all'Amministrazione: «La nostra posizione dopo la manifestazione del 6 giugno»

Un tema caldo che tiene banco dopo le parole sconsolate del dott. Dino Leonetti e la manifestazione di 2 giorni fa, organizzata da Onda d'Urto, per richiedere a che punto fosse l'elaborazione del Profilo della Salute della città di Andria, di cui parliamo da anni.

«Abbiamo letto su la Gazzetta del Mezzogiorno - scrive il Direttivo dell'Associazione - che l'assessore comunale Michele Lopetuso ha dichiarato che il Profilo di salute, che aspettiamo da cinque anni, non è completo e perciò non si può pubblicare perché mancano dati della ASL. Quindi sarebbe responsabilità della ASL se la cittadinanza non ha questo strumento di conoscenza che serve per la gestione e la soluzione delle criticità che minano la qualità di vita ad Andria. L'assessore avrebbe chiesto aiuto ai cittadini presenti in piazza affinché insieme si chiedano i dati mancanti alla ASL.

Oltre che bizzarro l'invito finale, quanto dichiarato a noi risulta stridente con quanto sappiamo.

In realtà la ASL ha consegnato i dati richiesti, almeno quelli che possiede, e non ci sono ostacoli di nessun tipo alla pubblicazione del Profilo.

É stato ribadito anche dai medici di Onda D'Urto.

“Il nuovo direttore generale della ASL ci sembra molto disponibile al dialogo, la ASL l'anno passato ha prodotto il registro dei tumori, questo è un gesto concreto.” Queste le parole di Tommaso Di Renzo, direttore scientifico che coordina i medici del gruppo di ricerca di Onda D'Urto, rilasciate ai giornali e alle televisioni presenti in piazza nel giorno del corteo di protesta silenziosa per la mancata pubblicazione del Profilo di salute della città. Pubblicazione che spetta unicamente al Comune. Prima di Delle Donne, attuale direttore della ASL, ci sono stati incontri con i suoi predecessori, sia con Gorgoni che con Narracci. Dalla ASL si è mostrata disponibilità a collaborare e il risultato più significativo è stato l'avvio e l'aggiornamento proprio del Registro dei Tumori. Ma il Registro c'entra solo in parte con il Profilo di salute della città, infatti fornisce solo uno dei quaranta indicatori di qualità della vita di una comunità. Ribadiamo: il Profilo deve essere redatto dal Comune e dai suoi uffici. Ci risulta anche che Santola Quacquarelli, dirigente dell'Ufficio Ambiente, ne fosse stata incaricata dal sindaco Giorgino nell'immediatezza del convegno cittadino tenutosi a maggio 2013, in cui il Primo cittadino ha promesso alla comunità l'importante strumento di conoscenza.

L'assessore avrebbe dichiarato anche che il Profilo, così come è, non serva alla lotta contro i tumori della nostra città.

Altra stranezza.

Noi riteniamo invece che serva, che ci è stato promesso e che è giunta l'ora di pubblicarlo e metterlo a disposizione di tutti.

Non è una richiesta. É un nostro diritto».