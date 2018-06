Alle 11 doppia manifestazione in contemporanea: corteo degli studenti in città e sit-in in Provincia

Ritardi nei lavori al "Nuzzi", anche dirigente, docenti e personale ATA manifesteranno lunedì google+ stumble invia stampa La mancata risposta dell’amministrazione provinciale alla richiesta di una conferenza di servizi lascia nell’incertezza tutta la comunità scolastica che al momento non conosce il numero preciso di aule per il prossimo a.s. Attualità di La Redazione Lunedì 11 giugno a partire dalle ore 11, il dirigente, i docenti e il personale ATA del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria manifesteranno presso la sede della Provincia (Santuario della Madonna dei Miracoli). La mancata risposta dell’amministrazione provinciale alla richiesta di una conferenza di servizi (prot. 0009025 del 22/03/2018) presentata dalla Direttrice Generale dell’Usr, dottoressa Cammalleri, sulla situazione del Liceo Nuzzi, lascia nell’incertezza organizzativo-didattica tutta la comunità scolastica che, al momento non conosce il numero preciso di aule nelle quali si potrà svolgere l’attività didattica 2018/2019. Il Liceo Scientifico ribadisce ancora una volta la necessità di arrivare a un chiarimento e soprattutto chiede di conoscere i tempi definitivi per la consegna dell’ala nuova al fine di proseguire al meglio il proprio fondamentale ruolo nella comunità andriese. ANDRIA LIVE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@andrialive.it