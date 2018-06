Lopetuso a Onda d’Urto: «Nessun contrasto con la Asl Bt, ma aspettiamo ancora loro dati aggiornati»

«Non è vero che aspetto i dati dalla Asl per redigere il profilo della salute»: esordisce così l'assessore Lopetuso all'indomani della nota diffusa dal Direttivo dell'Associazione Onda d'Urto.



«Contesto quanto detto a seguito dell’incontro tenutosi in Piazza Catuma, non ho assolutamente detto che aspettiamo i dati della Asl per redigere il profilo della salute. Mi sono limitato a spiegare ai presenti che il Profilo della Salute racchiude diverse cause di mortalità ivi compresa quella tumorale e che gli ultimi dati forniti nel 2017 dalla Asl si riferiscono alla mortalità 2012». In effetti, l'ex Direttore Generale della Asl, Ottavio Narracci, l'anno scorso di questi tempi aveva dichiarato che «l’obiettivo è di pubblicare nel 2018 il registro aggiornato con dati al 2015, per arrivare nel 2019 ad avere un fisiologico intervallo di distanza di due anni».

Gli ultimi dati trasmessi dalla Asl Bt all’Ufficio Ambiente del Comune di Andria risalgono dunque alla mortalità tumorale del 2012.

«Alla domanda di avere dei dati più recenti - prosegue Lopetuso - e alla possibilità di utilizzare dei dati che l’associazione Onda d’Urto ha raccolto per il tramite dei pediatri ho detto che non era possibile in quanto utilizziamo dei dati scientifici utilizzati dal protocollo della sanità. Oltretutto tali dati non sono ancora nella loro disponibilità. Mi ero proposto di interpellare i vertici della Asl per chiedere se una volta ottenuti questi dati, potessero essere utilizzati dalla stessa Asl Bt in via ufficiale.

Tengo a precisare che il Profilo della salute racchiude i dati che diversi uffici comunali e diversi enti devono fornire all’Ufficio Ambiente che si farà carico di redigere il documento: al momento alcuni uffici hanno ottemperato alla richiesta e altri invece no. Stiamo sollecitando per poter ottenere al più presto tali informazioni utili a giungere a conclusione e quindi rendere pubblico il tanto atteso “Profilo della salute”».