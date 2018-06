Profilo Salute, Asl Bat replica a Onda d'Urto: «L’accusa di indifferenza è assolutamente infondata»

«I dati richiesti per la realizzazione del profilo di salute della Città di Andria sono stati inviati a febbraio 2017 -. Così Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt, risponde alle accuse di “indifferenza” avanzate dall’Associazione Onda d’Urto che ha manifestato nei giorni scorsi per le vie della città.

«L’Unità operativa di Epidemiologia e Statistica della Asl Bt – precisa Delle Donne - ha inviato al Comune di Andria in data 27 febbraio 2017 un elaborato sulla mortalità rilevata nel triennio 2011-2013. Il documento, realizzato anche con la collaborazione del Centro di Coordinamento del Registro Tumori Puglia, riporta i principali dati della mortalità per causa con un confronto tra i dati della città di Andria, della Provincia Bat e della Regione Puglia. Vengono analizzati i dati relativi alla mortalità infantile e una apposita sezione è dedicata alla mortalità evitabile.

A ciò si aggiunge che la Asl Bt elabora e diffonde annualmente il Registro Tumori della Provincia Bat – ribadisce il Direttore Generale – Al momento siamo in grado di fornire dati aggiornati al 2014, esattamente come avviene per i Registri Tumore più avanzati d’Italia. I dati sono già stati elaborati e saranno stampati a breve. I Registri Tumore degli anni passati sono stati diffusi e presentati in maniera capillare: tutti gli elaborati sono disponibili in modalità on-line, sono state distribuite numerose copie in fase di presentazione, anche alla stessa Associazione Onda d’Urto, e soprattutto sono stati redatti in maniera tale da facilitarne consultazione e comprensione.

L’accusa di indifferenza è assolutamente infondata – conclude Delle Donne – non solo da quando mi sono insediato (febbraio 2018) non ho ricevuto richieste di incontro né informazioni e note dell’Associazione Onda d’Urto, ma ribadisco che quanto richiesto alla Asl Bt è stato fornito molto più di un anno fa. L’elaborazione dei dati disponibili necessita un lavoro di analisi importante che abbiamo realizzato e messo a disposizione del Comune di Andria. Accusarci con toni e modi così forti è molto grave. Sono dispiaciuto della superficialità con cui vengono avanzate accuse di lassismo a fronte di un impegno mantenuto e che si mantiene costante nel tempo».