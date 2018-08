"Amor vincit omnia": un omaggio all'amore che da sempre accomuna tutti gli uomini e una risposta fatta di immagini ai tanti, troppi commenti che continuano a disseminare odio razziale, sui social soprattutto.

È questo in sintesi il messaggio che vogliono lanciare i murales realizzati nell’ospedale Bonomo di Andria e presso il laboratorio urbano Ex Fadda a San Vito dei Normanni. Protagonisti della straordinaria opera d’arte sono gli street artist andriesi Daniele Geniale e Roberta Fucci.

Nel murale, la mano simboleggia un’arca dal potere curativo e viene accostata ad un camice vuoto che vuole denunciare il relativismo dei soccorsi e delle cure da prestare ad esseri umani “disperati” che arrivano sulle nostre coste. L’odio genera soltanto odio. Con empatia e solidarietà fraterna, invece, si può dare vita a comunità inclusive, dove l’altro, il migrante, è valore aggiunto.

Gli artisti andriesi prendono una posizione seria rispetto alla realtà e lo fanno affidandosi alla forza delle immagini.

«Io leggevo e continuo a leggere pensieri disarticolati e infami che i social mi spiattellano in faccia – commenta Daniele Geniale -.

Così con Roberta Fucci, ed in collaborazione con la mente brillante di Emanuele Sgarra, abbiamo deciso di non usare lo stesso codice continuamente frainteso, quello delle parole, ma di spostarne la potenza su un livello espressivo fatto di immagini.

"Amor vincit omnia" è la frase da ripetere come un mantra al punto da immaginarla come mano salvifica in mezzo a un mare di ignoranza. Fate i bravi – conclude Geniale -, che a fare i cattivi è troppo facile».