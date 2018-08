Tavole imbandite di sangue e disumanità

12 persone, tutte migranti, sono morte nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 agosto scorso, lungo la statale 16 all'altezza dello svincolo per Ripalta, nelle campagne di Lesina. Un furgone con a bordo tutti passeggeri extracomunitari, si è scontrato frontalmente con un camion carico di pomodori. La dinamica richiamerebbe l'altro incidente mortale avvenuto sabato 4 agosto tra Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano dove sono deceduti 4 braccianti agricoli africani ed altri quattro sono rimasti feriti. Pare che le vittime avessero terminato da poco il turno di lavoro nei campi di Capitanata. I deceduti di questi due giorni non sono vittime dei "viaggi della speranza", quelli fatti via mare, ma sono vittime della brutale negligenza di chi ha il dovere di controllare e invece chiude occhi, orecchi e cuore, lasciando che il degrado sociale, economico e culturale divori il nostro tempo.

Come non ricordare che solo tre anni fa, il 13 luglio del 2015, in un'estate bollentissima, nell’agro di Andria Paola Clemente moriva schiacciata dal suo lavoro. Una bracciante, sottoposta a lavorare in modo disumano per pochi euro, euro che servivano per la sua famiglia. A distanza di un anno, fu approvata la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, sul contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, dedicandola alla memoria di Paola Clemente, ma anche a tutti coloro, uomini e donne, italiani e migranti, costretti a lavorare, nei campi e non solo, sotto caporale e con paghe da fame.

La Legge n. 199/2016 stabilisce che commette reato di sfruttamento chiunque recluti per conto terzi o impieghi personalmente manodopera approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. In particolare, è indice di sfruttamento la reiterata corresponsione di uno stipendio palesemente più basso rispetto a quello previsto dai contratti nazionali, la violazione delle normative sull’orario di lavoro, sul riposo e sulle condizioni igieniche del lavoratore.

Una triste realtà quella della Capitanata, che la conoscono in tanti ma che viene taciuta dalle istituzioni pubbliche e dal sistema agroalimentare, favorendo così la criminalità organizzata. Un fenomeno complesso in cui a rimetterci la vita sono i braccianti, che vivono stipati in baraccopoli in situazione al limite della sopportazione fisica, igienica e psicologica. Una forma di razzismo spietato, che si spinge contro tutti i più poveri, mettendo in castigo il futuro della nostra civiltà, calpestando diritti e dignità della persona umana. E’ evidente che il comportamento da padre padrone del sistema divorante qual è il consumismo demolisce ogni pensiero di sussidiarietà politica. L’alternativa democratica e governativa da parte delle istituzioni pubbliche italiane che rappresentano milioni di italiani potrebbe essere organizzare e sviluppare azioni concrete di supporto e legalità nei confronti di chi viene schiavizzato, sganciandosi da pressioni di lobby e agenzie economiche. Per cui anziché lanciare slogan per alzare il proprio consenso elettorale, preoccupiamoci di uomini e donne, che per sopravvivere e mangiare un tozzo di pane incontrano la violenza della morte.

Djire Djoumana, maliano, ospite della città di Andria dal 2011, giunto con l’emergenza nord Africa, ospite della Casa Accoglienza “Gandhi” della Comunità Migrantesliberi, era tra le vittime dell’incidente avvenuto lo scorso 6 agosto a Ripalta

Residente ad Andria, in una casa sua libero autonomo, contribuente, frutto di lavoro e sacrifici. Ieri, 7 agosto, avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. 36 anni non compiuti perché ha incontrato sorella morte, così come ci ricorda San Francesco di Assisi nel Cantico delle Creature: “Lodato sii mio Signore per la nostra morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare...”.

Noi lo abbiamo accolto, amato, curato, integrato, lui ha aveva fatto sue le regole, il rispetto delle norme, degli altri si era integrato e chi ha avuto modo di conoscerlo, dice: bravo ragazzo. Nero o bianco, rosso o giallo, pallido o abbronzato era un uomo. Io sono uomo e vi chiedo di accogliermi come essere umano...