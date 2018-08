È stato ricollocato stamane sulla sua croce, ad angolo di via Togliatti, il nuovo crocifisso dopo che lo scorso 20 luglio la statua del Salvatore fu dilaniata da un concittadino 45enne affetto da problemi psichici.

Alla cerimonia di benedizione del crocifisso hanno preso parte il Vescovo, mons. Luigi Mansi, il Sindaco Nicola Giorgino e il costruttore edile Michele Di Noia che si è occupato della realizzazione della nuova statua.



Il Vescovo Mansi ha rimarcato che dietro il gesto delle icone sacre dilaniate non c'è motivazione ideologica o religiosa.

Riconsegnato al culto dei fedeli il crocifisso situato all'angolo della strada d'ingresso per il cimitero comunale, punto di riferimento per i tanti automobilisti che di passaggio davanti all'incrocio stradale in questione sono soliti farsi un segno di croce in segno di ringraziamento.