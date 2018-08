Un appuntamento tra i più sentiti dagli andriesi: la processione della Madonna d'Andria

Un appuntamento tra i più sentiti dagli andriesi: tra poco meno di 10 giorni, si terrà la tradizionale processione notturna della statua argentea della "Madonna d'Andria", co-patrona della città, dalla Chiesa Cattedrale al Santuario della Madonna dei Miracoli.

La partenza è fissata alle ore 3:00. Il percorso è il seguente: p.zza Duomo – via La Corte – via Vaglio – p.zza Vittorio Emanuele – via Porta Castello – via G. Bovio – p.zza Municipio – pendio San Lorenzo – via S. Andrea – via Santa Maria dei Miracoli – piazza S. Pio X.

Dopo la processione seguirà la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria. Presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, poi, dal 27 agosto al 14 settembre, ogni sera alle ore 21:00 ci sarà la "Veglia di Preghiera" in preparazione alla Festa Patronale.