Progetti di videosorveglianza, ieri la riunione in Prefettura

Si è svolta ieri presso la Prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia per l’esame dei progetti di video sorveglianza di alcuni Comuni della BAT.

Nella riunione, il Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, preso atto del parere del competente organo tecnico, ha approvato i progetti dei Comuni di Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Spinazzola e Minervino Murge e si riserva di approfondire l’esame per gli altri Comuni, non appena perverrà la documentazione richiesta.

Il termine ultimo è il 31 agosto p.v. entro il quale le Prefetture dovranno trasmettere al Ministero dell’Interno una relazione e scheda di sintesi finale per l’ammissione a finanziamento dei progetti comunali di videosorveglianza utilmente collocati in graduatoria.