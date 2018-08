Liceo Scientifico, il nuovo anno scolastico si avvicina ma ancora niente aule

Una situazione che ormai si protrae da anni: il contatore sulla homepage del Liceo Scientifico "Nuzzi" segna 1084 giorni di ritardo nella consegna dei lavori delle nuove aule. Aule praticamente finite, ma per cui mancano gli ultimi adempimenti burocratici a causa del contenzioso tra la Provincia Bat e la ditta appaltatrice.

Era l'11 giugno scorso quando, per l'ennesima volta, studenti, docenti, collaboratori e genitori erano scesi per strada con gli striscioni che recitavano "Senza soldi o senza dignità?" per chiedere urgentemente risposte concrete al Presidente Giorgino.

Quasi 3 anni di ritardo dal primo termine di consegna previsto per l'ultimazione dei lavori. Si teme per l'avvio del nuovo anno scolastico. Sono state numerose le lettere inviate nei mesi scorsi dal Dirigente Scolastico in cui chiedevano numi su come comportarsi per il prossimo anno scolastico, considerato che, grazie al trend positivo delle iscrizioni, le aule necessarie dovrebbero essere 33 o 34 a fronte delle 26 attualmente disponibili, e chiedendo che sia garantito il diritto allo studio per gli alunni. Nessuna risposta è pervenuta perfino alla richiesta di una conferenza di servizi (prot. 0009025 del 22/03/2018) presentata dalla Direttrice Generale dell’Usr, dottoressa Cammalleri, sulla situazione del Liceo Nuzzi.

Vige ancora, dunque, l’incertezza organizzativo-didattica per tutta la comunità scolastica che, al momento, non conosce il numero preciso di aule nelle quali si potrà svolgere l’attività didattica 2018/2019.

Le risposte concrete, tuttavia, tardano ad arrivare e settembre è dietro l'angolo.