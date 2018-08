Onda d'Urto, pozzi inquinati: «Indagare sull'origine delle contaminazioni»

Riflettori accesi sulla questione delle acque inquinate, soprattutto a seguito dell'ordinanza sindacale e l'intervento dell'Arif per i pozzi della regione Puglia. Sulla vicenda l'ass. Onda d'Urto ha chiesto il parere al geologo Francesco Bartucci: «Apprendiamo con stupore e con inevitabile senso di impotenza dell’Ordinanza del Sindaco di Andria n. 380 del 8/8/2018 con la quale viene eseguito il provvedimento di vietato emungimento in un pozzo privato ubicato nella periferia Nord dell’abitato di Andria (Via Vecchia Barletta). Trattasi di un pozzo sinora utilizzato per il prelievo di acque sotterranee e non certo per lo scarico di acque nel sottosuolo.

Tale provvedimento segue l’esplicita richiesta della ASL-BAT che attraverso specifiche analisi ha accertato che le stesse acque avessero alte concentrazioni di Cloruro di Vinile, di Tetracloroetilene e di un’elevata carica batterica che giudicava come ‘tossiche’ le acque. Inutile evidenziare che il Cloruro di Vinile ed il Tetracloroetilene costituiscono sostanze altamente tossiche che agiscono sul sistema nervoso centrale. Inoltre, la possibile cancerogenicità di tali sostanze è stata accertata dallo IARC (International Agency for Research on Cancer).

Nelle immediate vicinanze del pozzo oggetto di provvedimento è ubicato il Pozzo N. 4 della Regione le cui acque vengono utilizzate per uso irriguo alimentando i campi di circa 300 produttori agricoli. I prodotti finali di tali coltivazioni raggiungono il mercato e di conseguenza giungono nella rete alimentare di ignari cittadini che quasi certamente ignorano l’esatta provenienza geografica degli alimenti di cui si cibano. A tal proposto dagli organi d’informazione apprendiamo di una precisazione dell’ARIF, l’agenzia regionale per le attività irrigue, che dichiara «Ci sono cariche batteriche anche nell’acqua che viene dal pozzo artesiano della Regione Puglia ma non sono tossiche e possono essere utilizzate per l’irrigazione». Purtroppo non ci è dato sapere se lo l’ente della Regione Puglia si sia chiesto quale possa essere l’origine della carica batterica e se effettui un costante monitoraggio finalizzato anche alla determinazione degli altri analiti di origine antropica.

Inoltre, se si esaminano le condizioni idrogeologiche della falda acquifera circolante nel sottosuolo l’allarme ambientale e sanitario si accresce ulteriormente poiché si rileva che le acque defluiscono lentamente verso la costa, ossia complessivamente si muovono verso Nord-Est giungendo ad alimentare i numerosissimi altri pozzi ad uso irriguo esistenti nella fascia di territorio che si interpone tra l’abitato di Andria e la costa adriatica. La normativa attualmente in vigore per l’autorizzazione all’emungimento delle acque sotterranee prevede che con cadenza quinquennale siano condotte sulle acque emunte analisi chimiche e biologiche. La normativa in vigore l’obbligo agli utilizzatori dei pozzi della periodica misura della concentrazione della carica batterica ma non impone in alcun modo la misura della concentrazione di Cloruro di Vinile e di Tetracloroetilene. Pertanto - conclude il geologo Bartucci -, se sulla falda non vengono effettuate specifiche analisi finalizzate alla rilevazione di tali analiti organici di origine industriale non potrà mai essere realmente scongiurata l’eventuale contaminazione anche in altre porzioni di territorio in cui insistono pozzi di emungimento delle acque sotterranee».

«L’apprensione per le conseguenze sanitarie - aggiunge il dottor Dino Leonetti - si accresce ancor di più se si considera che a tutt’oggi non ci risultano sia stati adottati provvedimenti finalizzati a indagare sull’origine della contaminazione delle acque sotterranee. A tal proposito sarebbe opportuno che le istituzione preposte come l’ARPA, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, l’ASL, il Comune di Andria, ecc. rendessero la cittadinanza edotta sullo status delle indagini. Gli accertamenti ambientali - conclude Leonetti - si rendono necessari per comprendere quali potrebbero essere le possibili fonti di produzione dei contaminati (Cloruro di Vinile, Tetracloroetilene e carica batterica) che insistono sul territorio».