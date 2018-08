​Avviso Pubblico sedi matrimoni civili: scadenza il 31 agosto

Scadrà il prossimo 31 agosto, alle ore 12,00, il termine per l'invio della manifestazione d'interesse per l'istituzione nel Comune di Andria di uno o più uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili.



Come si ricorderà infatti, l'Amministrazione Comunale, anche al fine di contribuire alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, ha stabilito di consentire la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili, non solo all'interno del Palazzo Comunale o negli altri spazi di proprietà dell'Ente, ma anche presso altre strutture o aree di particolare interesse storico, culturale ambientale o turistico appartenenti a soggetti privati. Per questo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 07/12/2017, è stato approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili e con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 16/07/2018 si è stabilito di procedere ad una selezione di strutture ricettive e/o immobili privati per istituirvi uffici separati di Stato Civile destinati ad ospitare la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili approvando apposito Avviso Pubblico.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2242 del 31/07/2018 sono stati approvati l'avviso Pubblico, il modello di manifestazione di interesse e lo schema di contratto.

“L'istituzione nel Comune di Andria – dichiara la prof.ssa Giovanna Bruno, Assessore agli Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Demografici ed al Cittadino - di uno o più uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni con rito civile, è un provvedimento di grande respiro ambientale, culturale e turistico. Attraverso la pubblicazione di questo bando si vuole offrire, difatti, una grande opportunità alle sedi prestigiose che abbiano rilevanza storica, culturale e ambientale e che acquisiranno la connotazione di uffici separati di stato civile in cui poter celebrare matrimoni civili. L'Amministrazione Comunale di Andria, rendendosi promotrice di tale intervento, mostra così di avere a cuore la valorizzazione e la promozione del proprio territorio”.

In allegato avviso pubblico, dichiarazione sostututiva e schema di contratto.