Psicoterapia Aperta arriva anche nella Bat, il sostegno psicologico a prezzi accessibili

Oggi in Italia troppo spesso solo chi se lo può permettere può accedere ad una terapia psicologica, intervento però fondamentale per ritrovare il proprio benessere psicofisico, superare un momento di difficoltà, prevenire l'insorgere di rischi per la salute più gravi se un problema viene trascurato.



Un percorso di psicoterapia nel settore privato però può costare dai 200 ai 600 euro al mese, una cifra insostenibile per molti, e il sistema sanitario non riesce a garantire piena accessibilità a tutte e a tutti,senza contare che le liste d'attesa costringono spesso a tempi lunghi prima di poter essere chiamati per un incontro e il numero di sedute messe a disposizione per ciascun paziente è limitato, non consentendo in molti casi di risolvere il problema per chi ci si era rivolti al servizio.



Partendo da questi dati, come riportati su Psicoterapia-aperta.it, è nata l'idea di costituire un network di professionisti - Psicologi/Psicoterapeuti e Associazioni che intende aprire la possibilità di ricevere sostegno psicologico a più persone possibile.



Tra i fondatori di questa rete Luigi D’Elia, psicologo e psicoterapeuta: l'obiettivo è offrire sedute di psicoterapia a tariffe sostenibili alle famiglie in difficoltà economica, ai giovani di ogni estrazione sociale senza lavoro o con lavori precari, ai cittadini esclusi dal circuito lavorativo o con problematiche invalidanti, alle persone comuni del ceto medio che non sostengono il costo esorbitante della vita, che sarebbero fatalmente escluse dalla cura e dalla prevenzione della salute psicologica.



Il servizio, partito da alcuni mesi, ha ora ottenuto le prime adesioni anche nella Bat, con alcuni professionisti disponibili (psicologi-psicoterapeuti) a offrire servizi a tariffe calmierate, secondo le regole etiche del progetto, vale a dire in numero proporzionale rispetto alla quantità di pazienti che già vengono seguiti a tariffa piena, così da evitare che lo strumento, nato per aiutare, diventi occasione per farsi concorrenza fra professionisti, abbassando le tariffe.



Tra di loro, la dott.ssa Gabriella Ieva: «Richiedere una consulenza psicologica o una psicoterapia è sempre più difficile, se non impossibile. Di fronte all’impoverimento delle famiglie e delle strutture del servizio sanitario nazionale, oberate da un carico di lavoro insostenibile che non sempre riescono a far fronte alla crescente richiesta d’aiuto dei cittadini; una psicoterapia in ambito privato ha mediamente costi che rendono tale spesa difficile da affrontare e dunque accessibile a pochi. La scelta etica di offrire servizi psicologici a costi accessibili a tutti nasce dalla convinzione che la qualità della vita e la salute psicologica non possono essere un lusso per pochi, ma la psicoterapia è un diritto di tutti. Le persone che vogliono lavorare su di sé tramite un percorso terapeutico e che coraggiosamente vi si mettono in cerca, debbono poterlo trovare».



Come funziona

Attraverso una ricerca su mappa, raggiungibile dal sito, ogni utente ha la possibilità di ricercare e contattare nella propria zona il professionista libero - contrassegnato da semaforo verde, verificando la possibilità di ricevere da lui servizi professionali del tutto equiparati a quelli a tariffa piena. Allo stesso tempo, ogni utente può anche consultare il network di organizzazioni attive nel sociale che operano in regime di low cost, anch’essi aderenti al portale.