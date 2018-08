Villa comunale, urgono controlli e interventi per combattere il degrado Copyright: AndriaLive

Il parco comunale Giovanni Marano, meglio conosciuto come “villa comunale”, le sere d’estate diventa il luogo principe dove tanti andriesi si recano per godere della frescura del posto.

Una vera e propria “invasione” che, come spesso accade, lascia la scia.

Infatti, basta farsi un giro per comprendere la portata della totale incuria e dell’anarchia in cui ognuno fa quello che vuole, dando il peggio.

Partendo da Largo Torneo, si trova una volante di polizia locale che vigila sul rispetto del divieto di accesso, violato al termine del turno degli agenti.

Continuando, non appena si supera il portale, lungo il viale centrale vi sono dei chioschi (regolarmente autorizzati?) che vendono di tutto e che sono riforniti dai gestori che depositano la merce in angoli della villa, come se fosse un grande supermarket di proprietà privata.

Addentrandosi, nonostante l’ordinanza “antibivacco” di qualche anno fa, si trova di tutto. Minorenni con alcolici, bici che scorazzano dappertutto e rifiuti di ogni genere.

Per non parlare dell’anfiteatro, abbandonato a se stesso e che, oltre a essere diventato una vera e propria discarica, è stato trasformato in un vero e proprio vespasiano a cielo aperto.

Un parco pubblico come la villa comunale dovrebbe essere un bene comune tutelato dalle istituzioni e rispettato da chi ne usufruisce. Se non ci si prende cura di un luogo che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello di un’intera comunità, come si pensa di farlo con tutta la città? Quale messaggio si trasmette alle nuove generazioni?

Che fine hanno fatto i “guarda villa”? Perché non prolungare l’orario di presidio degli agenti di polizia locale?

La situazione è davvero pessima e il polmone verde della Città merita una boccata di attenzione e cura. Sicuramente, la responsabilità di ciò non è tutta da addebitare alle istituzioni, però questo non deve esimerle da attività volte alla repressione e prevenzione di quello che accade all’interno del parco.