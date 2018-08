Sarà Francesca Attimonelli a dirigere quest’anno il Liceo “C. Troya”

Circa un mese fa avevamo parlato dei cambiamenti imminenti nelle Presidenze delle scuole andriesi dal prossimo 1° settembre: due infatti sono i trasferimenti "eccellenti", secondo lo schema allegato al decreto 20138 del 13 luglio scorso dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Il primo riguardava Carlo Zingarelli: dal Liceo "Carlo Troya" passerà a dirigere il Circolo didattico "Rosmini". Per il Liceo era prevista una reggenza, che ieri è stata ufficialmente assegnata a Francesca Attimonelli, Dirigente della Scuola secondaria di I grado “Vaccina”.

Un incarico importante seppur formalmente temporaneo, in attesa dell'espletamento del concorso per Dirigenti Scolastici attualmente in corso.

Nel “balletto” delle reggenze, registriamo anche l’affidamento dell’Istituto Comprensivo “Pietrocola-Mazzini” di Minervino Murge a Vito Amatulli, già Dirigente Scolastico dell’ITES/LES “E. Carafa” di Andria.

A tutti i Dirigenti e al mondo della scuola gli auguri di buon anno scolastico da parte della redazione.