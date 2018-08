​Festival Castel dei Mondi, Magliano: «Facciamo chiarezza!»

Malgrado si attenda il parere tecnico degli uffici comunali, l'ass. Magliano rassicura sull'impegno a velocizzare le procedure per poter realizzare l'edizione di quest'anno. Un'edizione che, inevitabilmente, sconta il periodo non proprio propizio dovuto all'avvio della procedura di pre-dissesto da parte dell'amministrazione:

«Sono quasi due mesi che ho l'onere, su delega del sindaco, di guidare il settore Cultura e turismo, due mesi intensi e di duro lavoro, in una situazione contingente delicata, che ha richiesto sobrietà e massimo rigore. Per questo, sono sorpresa nel leggere che il consigliere regionale Nino Marmo, mentre si discute delle sorti finanziarie del comune, mi dia "ordini", sugli eventi culturali della città, utilizzando la stampa, eludendo quei rapporti di cortesia e di rispetto reciproco che la sottoscritta ha sempre coltivato.



Per dovere di verità nei confronti dei cittadini, devo evidenziare che alla data del mio insediamento (9 luglio 2018), la procedura contabile ed amministrativa relativa all'edizione 2017 non era stata conclusa. Ma vi è di più! Rimanevo esterrefatta, atteso che, a metà luglio, per un evento di tale portata culturale ed economica, non era stata avviata la procedura relativa all'edizione 2018, pur essendo la programmazione del festival triennale. A tutto questo, come comunicatomi dalla dirigente del Settore Finanziario, si aggiungeva l'impossibilità dell'ente di erogare per lo svolgimento del Festival 2018 la somma di circa 200.000 euro e di anticipare, altresì, la somma del contributo regionale su fondi europei, previste nel bando.



Per questo, condividevo con il sindaco ed i miei colleghi le mie perplessità sulla realizzazione concreta del Festival, e, per mantenere fervido l'humus culturale della città, decidevo di pubblicare una manifestazione d'interesse, sollecitando proposte artistiche, da parte di associazioni, oratori, hobbisti, singoli cittadini, senza oneri a carico dell'ente, per una programmazione culturale condivisa della stagione autunnale.



Il primo agosto, apprendevo dai media on line e, senza alcuna comunicazione ufficiale, che la Regione aveva stanziato con legge regionale un contributo straordinario di 200.000 euro. Abbiamo subito attivato il dialogo con il Teatro Pubblico Pugliese, in pieno periodo feriale, quantomeno per iniziare a sollecitare una proposta artistica, contando su di un budget ridotto, senza oneri per l'ente. Nel pomeriggio del 29 agosto apprendevo, ancora una volta informalmente, che la Regione aveva adottato i necessari atti dirigenziali per la corresponsione del contributo straordinario. Ieri mi recavo in Regione con il capo settore dell'ufficio, dott. ssa D'Avanzo, per una riunione anche con il Teatro Pubblico Pugliese, per definire tutte le questioni tecniche relative alla chiusura della procedura contabile ed amministrativa dell'edizione 2017. Dall'incontro, è emerso che solo a seguito della presentazione della rendicontazione edizione 2017 e verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, avremo la certezza di ottenere da parte della Regione l'integrale rimborso delle somme anticipate dall'ente per il finanziamento regionale pari ad €178.000,00.



Ringraziamo la Regione per sostenere la realizzazione del Festival in questo momento delicato della città. Cercheremo, pur razionalizzando i costi, con l'ausilio del Teatro Pubblico Pugliese, di programmare un Festival di altissimo profilo, che, scongiurati altri intoppi legati all'attuazione del disciplinare con la Regione, inizierà dopo il 21 settembre, ma il nostro impegno era e sarà a 360 gradi per cercare di garantire un'offerta culturale continua, programmata e condivisa in tutti periodi dell'anno».