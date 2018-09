Servizio Civile Universale presso la Caritas di Andria per n. 4 volontari

Il 20 agosto 2018 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato un Bando nazionale volontari per la selezione di 28.967 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero.

Caritas Italiana vede finanziati 199 progetti in Italia, per un totale di 1.398 posti, e 6 progetti all'estero per 42 posti. La scadenza per le domande da parte dei giovani è il 28 settembre 2018 ore 23:59 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).

Tra questi uno si svolgerà nella Caritas Diocesana di Andria con il progetto dal titolo “Tracce di pace - Andria” per n. 4 volontari.

Il progetto sarà realizzato presso le sedi di: Cooperativa Filomondo (per n. 2 volontari) – via Bologna, 115 – Andria (BT) e Parrocchia Madonna di Pompei (per n. 2 volontari) - Via Valle D’Aosta, 1 - Andria (BT).

L’ area tematica riguarda il Settore della Educazione e promozione culturale, in particolar modo l’Area di intervento prevista è l’Educazione alla pace (Codice: E07)

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione al bando di selezione (così come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64) sono:

- aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

- essere cittadino italiano, di altri paesi dell’Unione europea, non comunitario regolarmente soggiornante in Italia;

- non aver riportato condanne.

Consigliabile aver avuto esperienze in progetti ed iniziative relative a temi specifici del progetto.

Il progetto e i moduli possono essere scaricati dal portale della Diocesi http://www.diocesiandria.org/site/index.php?option... (cliccando sul logo della Caritas diocesana e del Servizio Civile)

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato e con la modulistica specifica compilata in ogni sua parte, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Caritas diocesana di Andria, Via Bottego, 36 - cap 76123 Andria (BT).

Per altre modalità consentite dal Bando si prega di contattare il 3284517674.

Importante: la domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati n. 3 , 4, 5 con copia fronte/retro di un documento di identità e codice fiscale, curriculum vitae e tutta la documentazione attestante i titoli ed esperienze.

I candidati idonei saranno ammessi a un colloquio conoscitivo e sarà richiesta loro la disponibilità di espletare un eventuale tirocinio preliminare presso le sedi di attuazione del progetto. Le date del colloquio saranno comunicate agli interessati.

I colloqui si terranno presso l’Opera Diocesana “Giovanni Paolo II” in Via Bottego, 36 - Andria.

Per i volontari che saranno selezionati verrà applicato il trattamento economico e giuridico previsto dalle normative vigenti per il Servizio Civile Volontario Nazionale.

E’ possibile chiedere informazioni anche al numero 3284517674 o alla mail andriacaritas@libero.it